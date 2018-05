Västernorrland varmast i Sverige – meteorologen: "Ligger i klass med semesterorterna i Europa"

Värmeböljan är här. Det var tydligt under söndagskvällen då temperaturen höll sig över tjugogradersstrecket sent in på kvällen – och det fortsätter.

Under måndagen slår Västernorrland alla andra län i Sverige och tar priset som varmast Sverige.

Västernorrland slår till och med Frankrike, Tyskland och Spanien i medeltemperatur.

– Det är ingen mening att åka utomlands nu, säger meteorologen Erik Rindeskär.