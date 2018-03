Tre breda transporter kör från Härnösand till Liden under natten

Långtradarna kommer inte att starta samtidigt. Den första börjar köra 24.00. Den andra 01.00 och den tredje 02.00. Varje transport beräknas ta fyra timmar.

Transportvägen går från hamnen i Härnösand via Hamnleden och ut på E4 vid Saltvik. Där kör man norrut till Norrstig och vänder. Tar E4 söderut till Godstjärn på Bondsjöhöjden.

Kör sedan via Stigsjö på väg 718 till Nordanå. Svänger söderut på väg 331 via Västanå till Åsäng, där man svänger höger mot Ljustorp. Kör sedan väg 681 via Bredsjön till Liden.