Stora barngrupper alarmerande problem i förskolan – så ser det ut i din kommun

Trots Skolverkets riktlinjer har få förskolor en maxgräns när det gäller barngruppernas storlek. I stället är det ofta lokalerna, den faktiska närvaron och personalens bedömningar som styr.

Sju av tio förskollärare anser att stora barngrupper är det största problemet när det gäller deras arbetssituation. Enligt enkäten som presenterades av Lärarförbundet under hösten hade nära var tredje förskollärare minst 21 barn i sin grupp.

Nu vill förskolepersonalen ha en förändring till stånd och på lördag den 26 maj genomförs manifestationer både i Sundsvall och på flera andra platser i landet.

Under kampanjen #pressatläge har också över 1 500 berättelser samlats in, där både föräldrar och förskolepersonal vittnar om en alltmer ohållbar situation. För att spara pengar tas det enligt vittnesmålen in många fler barn i grupperna än vad som rekommenderas, vilket leder till hög stress bland såväl vuxna som barn. Vikarier tillsätts inte i den utsträckning som behövs, och förskollärare och barnskötare ligger i topp när det gäller sjukskrivningstalen. Dessutom är det många som flyr yrket.

Andra problem som målas upp är att förskolor med barn i behov av särskilt stöd ofta nekas extraresurser.

Det anses också råda en tystnadskultur där man från ledningshåll direkt eller indirekt försöker begränsa de anställdas möjligheter att yttra kritik eller påvisa brister.

Arrangörerna bakom manifestationen hoppas att så många som möjligt sluter upp klockan 12 den sista lördagen i maj. I Sundsvall kommer man att samlas vid Hedbergska skolan för vidare färd mot Selångersån.

Berättelserna som har kommit in till #pressatläge kommer att lämnas över till ansvariga politiker, som också kommer att få ta del av förskolepersonalens kravlista.

Fotnot: Omkring 1 300 förskollärare av drygt 1 500 tillfrågade svarade på Lärarförbundets enkät om vad som är de största problemen i den svenska förskolan. Svaren finns samlade i rapporten Lyssna på förskollärarna!

Så här säger länets förskolechefer om storleken på barngrupperna i förskolorna:

I Örnsköldsvik pågår arbetet med en handlingsplan när det gäller förskoleverksamheten.

– Vi har fått uppdraget av nämnden och ska titta på olika parametrar som lokaler och köer. På fem års sikt ska det också byggas fem nya förskolor, berättar Kajsa From Rundblad, verksamhetschef.

När barngruppernas storlek bestäms tittar man på varje enskild förskolas förutsättningar och förskolecheferna gör egna bedömningar.

– Vi har fått extra medel för att utveckla vårt arbete och lärmiljöerna men vi har inget särskilt tak, även om vi tittar på skolverkets rekommendationer när det gäller nyckeltalen.

I Sollefteå är Siv Sjödin, kvalitetschef inom förskolan och enligt henne finns det inget politiskt beslut vad gäller barngruppernas storlek.

– Det är förskolecheferna som bedömer förutsättningarna som finns. Besluten bygger ofta på gruppernas sammansättning och om lokalerna har någon begränsning.

I Kramfors har barnantalet ökat kraftigt de senaste två åren.

– Vi hade 525 barn inskrivna inom förskolan för två år sedan och i dag har vi över 700. Det har vi klarat genom att öppna gamla förskolor som har legat i malpåse. Vi har också öppnat gamla Torromskolan, berättar Ulf Edlund, förskolechef i Höga kusten-området, där den största ökningen kan påvisas.

Ökningen tros vara en följd av 1990-talets babyboom.

– Den generationen får barn nu och det är förstås angenäma problem.

De flesta förskoleavdelningarna i Kramfors har barn i åldrarna 1-5 år.

– Snittet ska aldrig vara över 18 barn. Det är ett politiskt beslut från nämnden. Vi har ambitionen att minska ytterligare, men då räcker inte lokalerna till, säger Ulf Edlund.

I Härnösand följer man enligt förskolechef Ulrika Ellenberg Skolverkets rekommendationer med små grupper.

– Men då pratar vi inte avdelningar, utan grupper, och när det gäller de yngre barnen ligger antalet oftast på 6-8 barn. Vi har ingen förskola som har grupper med över 12 barn.

När det gäller de äldre barnen som är 4-5 år innehåller grupperna 15-18 barn.

– En avdelning kan rymma 24 barn, men då är de uppdelade i mindre grupper, förklarar Ulrika Ellenberg.

Fakta: Skolverkets riktlinjer för antal barn

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppens storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket 9 till 15 barn.

Siffrorna är inte tvingande utan ska vara ett stöd i arbetet att skapa lagom stora barngrupper.