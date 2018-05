Top Gun siktar högre – stort intresse för ny produkt: "Roligt det händer något nytt i byggbranschen"

För ett knappt år sedan berättade vi om företaget med det udda namnet Top Gun, startat av de lokala kändisarna Mats Melbin och Lars Näslund, styrelsekamrater i Övik Energi.

Företaget säljer in och installerar en speciell typ av isolering med produktnamnet Foam King. Ett skum som sprutas in, exempelvis mellan inner- och ytterväggar.

Nu utvecklar Top Gun verksamheten och lägger ytterligare en produkt i sitt sortiment:

Polyurea, en coating som också sprayas. Här handlar det dock inte om en isolering utan, enkelt uttryckt, en ytbeläggning.

Melbin och Näslund hade häromdagen en välbesökt visning och praktisk demonstration av den nya produkten.

– Roligt att det händer något nytt i byggbranschen. Den är väldigt konservativ, sa Övikshems vd Lars Österlund som fanns på plats med några av sina medarbetare.

Polyurea sägs vara otroligt starkt – det lär stoppa för ett hagelskott – och har många användningsområden; allt från skyddsyta i släpvagnar, via garagetak till golv i parkeringshus.

– Dubbdäck sliter inte på ytan, säger Melbin.

För att ta ett närliggande praktiskt exempel hade många som skottat (papp-) taket på garaget i vinter sluppit skador om taket varit av Polyurea. Det är helt omöjligt att skada ytan med en spade.

Enligt leverantören ska beläggningen hålla i minst 75 år.

Samtidigt är det naturligtvis dyrare än ett vanligt papptak. Kostnaden berör på hur tjock yta som krävs.

– På ett vanligt garagetak handlar det om mellan 2 och 4 millimeter, golvet i ett parkeringshus 6 millimeter.

Så vad skulle det kosta att lägga den här ytan på ett garagetak?

– Svårt att säga exakt, det beror på hur mycket förarbete som krävs. Mellan 500 och 1 000 kronor kvadratmetern, svarar Mats Melbin.

När Top Gun startades trodde Lars Näslund att företaget skulle ha 20 anställda inom "ett par år". Återstår att se förstås, men det första året har gått bra, enligt Mats Melbin.

– Det har gått över förväntan. Vi räknar med en omsättning på fem miljoner i år.

Det är en bit kvar till 20 anställda, men idag har Top Gun tre anställda.

– Vi ska försöka få in ytterligare ett par till sommaren, säger Mats Melbin.