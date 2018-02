Minne av Göran Jonsson: ”My Baby Baby Balla Balla”

Bjästa

På 60-talet satt tusentals långhåriga killar på sina rum, med nyinskaffade elgitarrer och ”plinkade” till långt in på nätterna. De som hade välbeställda föräldrar skaffade amerikanska eller engelska guror. Andra fick nöja sig med enklare instrument som ibland köptes på avbetalning.

De musikaliska förkunskaperna inskränkte sig ofta till Gubben Noak och Blinka lilla stjärna där. Många var dessutom mitt i målbrottet, mama mia! Sicket elände! Några planerade redan seriöst sin musikkarriär, när de hade lärt sig spela tvågreppslåten Tom Doley. The house of the rising sun var också ett populärt övningsobjekt för att få imponera lite på de coola modsbrudarna. Men det fanns också många begåvade grabbar som satsade seriöst på musiken. Barre´ackorden var en milstolpe för många.

Min kompis Lasse klämde pekfingret så hårt mot greppbrädan, att stora svettpärlor snart trängde fram i hans panna. Men ändå så lyckades han aldrig få ackorden att klinga rent. Jag har ofta undrat hur han sedan bearbetade detta svåra ”trauma”. Fingertopparna på min vänsterhand fick ofta ömmande fåror efter långa spelpass. Jag och några kompisar bestämde oss för att starta ett popband. Till att börja med höll vi till hemma hos mig i salen. Sedan fick vi ha våra spelövningar på bygdegården i Norrmesunda.

Ett speciellt minne har bitit sig fast som en liten envis fästing. Det var när vi uppträdde med bandet på en sommarfest strax utanför bygdegården. Vår eminente trummis Gunnar spelade med en sådan inlevelse och frenesi, att byxorna sprack upp helt i grenen. Vi spelade ju dessutom på en upphöjd scen. EN SJÄLVKLAR SUCCE!

Varje lördag lyssnade vi på ”Tio i topp” med det välbekanta mentometerknattret. De som ägde en rullbandspelare spelade in låtarna direkt från programmet. Sena söndagskvällar lyssnade jag ofta till Radio Luxembourg THE STATION OF THE STARS. Då fick jag höra de nya låtarna innan de nådde listorna i Sverige. Det var en härlig tid som gav oss ”spelemän” många trevliga minnen.

Göran Jonsson