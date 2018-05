Miljoner i sjön – tre år efter invigningen står kajen i Gullvik fortfarande oanvänd

När kommunen och andra aktörer satsade sådär 100 miljoner i Skärgård i världsklass glömdes Gullvik bort. Där, vid havsbadet, hade det sedan länge funnits behov av en ny brygga/kaj.

Varför kommunen beslutade att utanför projektet satsa 900 000 kronor på ett kajbygge.

Tyvärr höll inte kostnadskalkylen.

När kajen invigdes under pompa och ståt 2015 hade den kostat 2,7 miljoner kronor – plus att det tillkommer en kvarts miljon per år i underhåll.

Det gick att svälja, det är en rejäl kaj.

Problemet är att den inte används.

Såvitt bekant har ingen båt lagt till vid den på tre år. Möjligen någon enstaka.

Kajen skulle tjäna två syften:

Framförallt för att skapa möjligheter för turbåtar att lägga till vid badet och även möjliggöra för fritidsbåtar att lägga till.

Huruvida någon på allvar innan bygget hade funderat över det sistnämnda är oklart – det är hart när omöjligt att lägga till med en ordinär fritidsbåt. Eller, lägga till kanske skulle gå, men vill du sedan upp på kajen behöver du vara väldigt vig. Är det lågvatten krävs änterhakar.

Kajen är alldeles för hög.

Turbåtar då? Nja, redan innan kajen byggdes stod det rätt klart att det för en privat aktör är svårt, för att inte säga omöjligt att över tid få ekonomi på en turbåt som ska passera Gullvik.

– Det går inte att få det att gå runt, konstaterade entreprenören Mikael Danielsson, som drev en turbåt några år.

– Ska kommunen få till turtrafik i skärgården tror jag att den måste ge en ekonomisk garanti till den som driver trafiken.

Så någon turbåt som skulle åka omkring i skärgården och lägga till i Gullvik är inte i sikte.

Gert Olsen som driver Gullviks camping, ser naturligtvis gärna en sådan båt, men är inne på samma linje som Mikael Danielsson.

– En entreprenör skulle behöva någon form av säkerhet från kommunen. Säsongen är så kort.

– Det är synd att det inte blivit någon trafik. När Ottilia gick till Ulvön var det fler som klev på i Gullvik än i inre hamnen.

Gert Olsen funderar också på om kommunala Öviks Hamn inte skulle kunna köra en turbåt exempelvis Gullvika–Trysunda.

– Det är ju inte så långt, säger Olsen.

Christer Ögren, vd på Öviks Hamn, säger att hans företag gärna skulle köra en turbåt till Gullvik, Grisslan, Skeppsmalen, Trysunda – men att det saknas resurser.

– Vi skulle behöva en båt till, konstaterar Ögren.

Patrik Karlin är ansvarig för frågan på kommunens kultur- och fritidsavdelning och beklagar också att det saknas en turbåt. Han menar att det är politikerna som sitter på en lösning.

– I Luleå ger kommunen stöd, ett grundbidrag, till en entreprenör så att man klarar en regnig sommar, säger Karlin.

Det kan slutligen konstateras att kajen ändå, nåja, används. Den flytbrygga som kommunen lägger ut sedan ett par år, kopplas nämligen ihop med kajen med en landgång.