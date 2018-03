Lukas och Anders har hittat varandra – duons debut gav gensvar

Lukas Johanssons småprat rev ned applåder och skratt i en fullsatt lokal med 70 personer. Anders Bergquist sken som sola i Karlstad fast han kommer från Stockholm. För att räknas som Örnsköldsviksbo måste man ha bott här i minst tre generationer enligt Anders, så 25 år räcker inte långt. Grabbarna trivs ihop, det syns lång väg.

Inledningen med ”There Will never Be Another You”, en jazzfluga från 1950 med Nat King Cole blev utryck för vänskapen mellan Lukas och Berka. Det fick sin förklaring i ”Just Friends”. Lukas förklarade att de bara är vänner, fast åldersskillnaden gör att Berka skulle kunnat vara hans pappa. Humorn och iskylan att dra lite på orden fick avsedd effekt. Precis som stå upp artister får publiken med på noterna. Smäktande blev det i ”Summertime”. Show blev det då Lukas spelade med trumpet i höger näve och Åke Collins trombon i vänster. Åke som satt på parkett gav sitt fulla gillande till Lukas blues.

I Errol Garners ”Misty” fick Berka tillfälle att briljera med det ena pianosolot efter det andra. Efter det passade det bra med en kortare kaffepaus innan andra halvlek rivstartade med melodin till Monica Z låten "Hör Min Bedårande Sommarvals". En Toots Thielemann Bluessette.

Det som satte allra mest avtryck i konserten kom spontant och överraskande. Under kaffepausen pratade Lukas ihop sig med släktingen och sångaren i Åke Anderssons Band, Anders Olsson. I "All of Me" dök Anders upp och tog tag i mikrofonen. ”So why not take all of me” verkade Anders tycka. Överraskande och otroligt bra. Bara duktiga musiker klarar av att improvisera så. Anders Olsson tog över publiken. Anders lyste med hela ansiktet.

Lukas och Berka såg så där förnöjda ut som man bara kan då allt sitter som det ska. Gensvaret från publiken sa allt. En sådan dag med sådant drag det blev på KOM IN tack vare Anders Olsson, Lukas Johansson och Anders Bergquist. Konserten avslutades med ”My Way” i en allsång ledd av Anders Olsson. Lukas Johansson har otaliga gånger spelat My Way på flygelhorn. Bättre och bättre dag för dag. Publiken gillade att sjunga tillsammans med Anders Olsson. Fast jag satt bara och njöt av att ha fått digga jazz i dryga timmen.

Kjell Larsson Näraskribent