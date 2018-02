Jazz på Thuleteatern

Örnsköldsvik

Onsdagen den 14 februari var det åter dags för den traditionella alla hjärtans dags konserten på Thuleteatern. Åke Andersson Band, för dagen förstärkt med Inger Grundroth och Anders Olsson stod för underhållningen.

Inger och Anders, två välkända och välmeriterade sångsolister hade uppenbarligen funnit sig väl tillrätta i den för dagen jubilerande kvartetten. Inför en praktiskt taget fullsatt salong bjöd orkester och solister på ett väl avvägt och varierat program.

Orkestern inledde med Ellingtons Satin Doll för att sedan följa upp med en av Mordern Jazz Quartets mera kända melodier - Milano. (ett överraskande inslag var den ovanligt trovärdiga vibrafonklangen !)

Därefter dags för första sångnumret September in the rain – här fick vi lyssna till Ingers varma och vackra altröst – någonting som inte är så vanligt i jazzsamanhang. I Green Dolphin Street gavs sedan prov på återhållet skönt sväng. Dags så för Anders Olsson som började med Fly me to the moon en Sinatra klassiker. Därefter följde Mel Tormes The Lady is a Tramp och här höjdes swingtemperaturen åtskilligt.

Första avdelningen avslutades med Ellingtons I´m beginning to see the light med Inger och Anders tillsammans – härligt för en gammal jazzdiggare! Efter paus inledde Anders med Route 66 och därefter I´ve got You under my skin i karaktäristisk Sinatratolkning. Orkestern spelade sedan Here is that rainy day en vacker ballad och därefter fick vi lyssna till Ingers ljuvliga tolkning av Skylark följt av Lullaby of Birdland och Broadway.

Anders sjöng därefter Bo Caspers underfundiga version av I can´t give You anything but love – En annan man. Efter inropning så fick All of me runda av konserten och en belåten publik tackade med varma applåder.

Ewa