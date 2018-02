Han vill vara en motkraft till legalisering av droger

Örnsköldsvik/Kramfors

– Det behövs en motkraft mot den tillåtande attityd till framför allt hasch som breder ut sig i världen.

Det säger Sven-Olov Carlsson som tidigare varit kommundirektör i både Värmland och Södermanland och även varit ordförande för IOGT-NTO.

Nu är han president för World Federation Against Drugs som är en sammanslutning med ett 60-tal länder och över 200 organisationer världen över. Organisationens mål är att motverka en legalisering av hasch och andra droger.

– Vi har redan skrämmande exempel från Colorado som var först bland USA:s delstater med att legalisera hasch, säger han. Ett syfte med legaliseringen var att slå undan benen på den brottsliga handeln med droger. Det blev precis tvärtom. När handeln med hasch blev lagliga uppstod en konkurrerande undre marknad där illegal hasch kan köpas billigare. Brottsligheten har ökat kraftigt i stället för att minska.

Opinionsundersökningar har visat att 88 procent av svenska folket vill slå vakt om ett narkotikafritt samhälle. Cirka 1 000 personer dör varje år i Sverige på grund av överdoser av narkotiska preparat. Det är en siffra som dessutom ser ut att öka. Holland är det mest tillåtande landet till hasch i Europa. I åldrarna 18-25 år är det långt fler som får vård för narkotikaproblem än alkoholproblem där. Nackdelarna med den tillåtande attityden är omfattande.

– Det beror bland annat på att hasch och annan narkotika ger ett kraftigt beroende på betydligt kortare tid än alkoholen, säger Sven-Olov Carlsson.

Sven-Olov Carlsson föreläste om de världsomfattande problemen i Örnsköldsvik och Kramfors i en mötesserie som NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) ordande i länet. Han är just nu mitt uppe i förberedelserna för en världsomspännande konferens i Göteborg den 14-15 maj som World Federation Against Drugs ordnar. Organisationen har drottning Silvia som sin höga beskyddare. Ett uppdrag som hon tar på stort allvar genom att både delta i förberedelserna och under själva konferensen.

Sven Lindblom