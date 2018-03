De räddade 16-åriga Wilma ur kapsejsad segelbåt – nu utses fem från RS Örnsköldsvik till Årets sjöräddare

Andreas Åsander, Felix Öberg, Martin Hanell, Simon Edlund och Anders Nilsson från RS Örnsköldsvik har av den ideella föreningen Sjöräddningssällskapet utsetts till Årets sjöräddare. De mottog priset på en båtmässa under fredagen.

Motiveringen:

"Känsla, erfarenhet och en vilja att alltid göra det lilla extra är det som gör våra frivilliga sjöräddare oumbärliga för svensk sjöräddning. Ni besitter just dessa egenskaper. Under en komplicerad räddningsinsats där tiden var avgörande, tänkte ni utanför boxen och ringde in en ledig sjöräddarkollega som är professionell dykare. Ert snabba agerande och den modiga dykinsatsen räddade en flickas liv."

Dykaren är Martin Hanell, som tidigare utsetts till Årets västernorrlänning och Årets hjälte för sin insats.

Totalt deltog 23 frivilliga sjöräddare från fem olika stationer vid de fem insatser som hade nominerats till priset.

- Det känns otroligt hedrande att ha fått den här utmärkelsen. Men att allt gick bra för Wilma är den bästa belöningen, säger Anders Nilsson i ett pressmeddelande.

