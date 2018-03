Mejl kan ha avlyssnats av främmande makt – minister tar uppgifterna på största allvar

Mejlväxlingen skedde i februari mellan tjänstemän på UD och Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning som ingår i Mittmedia. Mejlen handlade om att Patrik Oksanen ville intervjua en människorättskämpe som skulle besöka Stockholm och berätta om Rysslands annektering av Krim.

I samma veva begärde den högerpopulistiska och rysslandsvänliga sajten Nyheter Idag ut mejlkorrespondensen. Det är oklart varför Nyheter Idag begärde ut mejlen, men enligt källor till Dagens Nyheter var det troligen ingen slump.

Enligt källorna misstänker UD att Nyheter Idag fått tips om mejlväxlingen och då troligen genom att mejltrafiken avlyssnats – antingen via Oksanens mejl eller genom avancerad signalspaning mot UD av främmande makt.

Den misstänkta avlyssningen har fått flera följder. Bland annat har riksdagspolitikern Hanif Bali fått lämna Moderaternas partistyrelse sedan han publicerade mejlkonversationen på Twitter. UD har också anmält händelsen till Säpo.

Nu blandar sig även utrikesminister Margot Wallström i ärendet. Hon säger till Dagens Nyheter att uppgifter om otillåten inhämtning ska tas på största allvar.

– Det finns rutiner för hur sådant hanteras och en nära dialog med Säkerhetspolisen i sådana fall. Jag kommer själv att ha ett möte med vår säkerhetsfunktion när jag är tillbaka från Bryssel, sade hon till DN i måndags.

Men vad som egentligen hänt är alltså ytterst oklart.

Enligt Pelle Zakrisson, redaktionschefen på Nyheter Idag som begärde ut mejlväxlingen, har någon främmande makt inte varit inblandad eller tipsat honom om mejlen. Att han begärde ut korrespondensen just då var en ren slump. Han har tidigare jobbat på Mittmedia, var nyanställd på Nyheter Idag och gjorde en rutinkoll för att se vad departementet kunde ha för kontakter med landets ledarskribenter.

– Det var verkligen en tillfällighet, har Pelle Zakrisson tidigare sagt till Dagens Nyheter.

Mittmedias IT-chef Per Olofsson tror inte heller att någon kunnat avlyssna, eller tjuvläsa, Patrik Oksanens mejl. Enligt Per Olofsson är det knappast görbart eftersom all mejltrafik är krypterad och oåtkomlig för utomstående.

– Det är väldigt osannolikt att någon utifrån kan ta sig in och läsa våra mejl, säger Per Olofsson.