Hjälten i grävmaskinen: "Det blev en ganska annorlunda dag på jobbet"

Den ödmjuka och mediaskygga hjälten från gårdagens dramatiska räddningsinsats berättar att det är först nu det börjar sjunka in. Att det han nyss har upplevt, faktiskt har inneburit skillnad på liv och död.

Det började som en helt vanlig dag på jobbet när han och kollegorna fick larm om att ett tak hade rasat in över en fårbesättning i Mo. Räddningstjänsten hade givit upp hoppet om att hitta överlevande får, eftersom det blivit oroväckande tyst kring den hoprasade byggnaden. Därför åkte de tillbaka till stationen.

När Jonas Göransson och arbetsledaren Stefan Molin kom till platsen, hade ett vist litet hopp om att hitta liv tänts igen. Nyligen hade man hört svaga bräkande inifrån massorna och nu var goda råd dyra.

– Min första tanke när jag kom till olycksplatsen var, vart börjar jag? Det var en sorglig syn, allt låg ju platt på marken och det verkade ganska hopplöst, berättar Jonas Göransson.

Han visste att det inte skulle bli en lätt uppgift. Till att börja med tog han bort stora mängder snö, innan han försiktigt kunde börja vika undan delar av plåttaket och annat bråte. Samtidigt var det jobbigt att tänka på att det fanns levande djur därinne som kanske led och behövde hjälp snabbt.

– Jag måste skynda långsamt. Det var viktigt att vara väldigt försiktig för att inte skada eventuella överlevande djur, samtidigt som det helst skulle gå jättefort.

Han började jobba sig igenom rasmassorna systematiskt. Efter sju timmars slit i grävmaskinen var facit överraskande nog att man hade kunnat plocka fram fem vuxna djur och två lamm, som fortfarande levde.

– De sista två hittade vi ganska sent och långt in i bråten, de låg i en liten luftficka under en takstol och några järnstänger. Att de hade klarat sig var helt fantastiskt.

På torsdagen var allt tillbaka till det normala igen för Jonas och han skottade snö som vanligt på jobbet. När han får höra att sex djur mår bra och vilar ut på en gård i närheten, blir han jätteglad.

– Jag gjorde så bra jag kunde och tycker att det är jättekul att jag kunde hjälpa till.

