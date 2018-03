Ingen vår i sikte – här är meteorologens undantagsdag: "Hittar man lä kan det kännas varmt den dagen"

– Normalt är ankomsttiden för våren april. Men som det ser ut nu är det fortfarande meteorologisk vinter, säger Ian Engblom, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Trots att andra meteorologer spår att våren kommer att komma en månad senare i år vill inte Ian Engblom skriva under på det.

– Vi har bara en tillförlitlig prognos fram till påsk, vid månadsskiftet. Hur det blir i april är lite väl tidigt att säga eller ens sia om. Men mars ut ser det inte ut att bli tillräckligt varmt för att våren ska inträffa i alla fall, säger han.

För att våren ska räknas som kommen finns det en del meteorologiska mått som måste uppfyllas i väderleken.

– Om man ska kalla det vår måste medeltemperaturen ha varit plusgrader sju dagar i följd. Det betyder alltså att det kan vara minus delar av dygnet men större delen plus så att medeltemperaturen ändå hamnar på plus. Nu ser det dock ut att bli en del plusgrader dagtid men tyvärr så pass kallt på natten att dygnstemperaturen inte håller sig på plussidan, säger Ian Engblom.

Enligt de meteorologiska måtten räknade kan det till och med vara plusgrader flera dagar i följd, alla timmar på dygnen, men om det sedan kommer en minusdag då – börjar räkningen om.

– I södra Sverige ska våren normalt slå till nu. Men just nu är det bara de allra sydligaste delarna av Skåne och sydspetsen på Öland och Gotland som fått lite vår i luften. Normalt ska större delen av Götaland också fått vår nu så större delen av Sverige ligger efter i år, säger Ian Engblom.

Under den näst sista veckan i mars tittar solen fram till och från i Västernorrland. Meteorologen spår ett ganska varierande väder de närmaste dagarna.

– Tyvärr har vi inte sett snö för sista gången i länet. Ett nytt snöfall kommer in sent i kväll (onsdag). De största snömängderna kommer dock i fjällen i kväll och in på natten, säger Ian Engblom.

Den varmaste dagen på veckan blir under onsdagen. Varmast blir det runt kusten där graderna kan gå uppemot sex plusgrader.

– Vill man njuta av lite vårväder är det onsdag som gäller, trots lite blåst. Hittar man lä där det är solbelyst så kan det kännas varmt den dagen, säger Ian Engblom.

Efter onsdagen sjunker graderna något igen och varierar mellan noll och fyra plusgrader.

– Helgen blir tyvärr inget särskilt att se fram emot väderleksmässigt. Det blir inga jätteförändringar från resten av veckan. Lite snö som drar in till helgen, mest i början på helgen, men det handlar inte om några mängder utan bara någon centimeter. Graderna landar runt nollan, säger Ian Engblom.

Söndagen ser ungefär likadan ut, men det positiva beskedet för de som väntar och längtar efter våren är att det kan komma några solglimtar innan veckan är slut.