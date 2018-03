Under onsdagsmorgonen ska eleve ha bestulits på värdesaker i en skola i Härnösand. Under idrottslektionen har någon tagit sig in i omklädningsrum för att stjäla.

– Flera elever blev av med kläder och telefoner från omklädningsrummet. I anmälan som vi fått in har målsägande blivit av med kläder för cirka 1 300 kronor, säger Jörgen Bohman, förundersökningsledare hos polisen.

En anmälan om stöld har upprättats och polisen har ingen misstänkt för brottet.