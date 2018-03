Smycken och kontanter stals ur hus i Ramsås – polisen söker iakttagelser

Någon gång mellan 06.00 och 16.00 på onsdagen ska någon ha brutit sig in i en villa i Ramsås i Härnösands kommun. Inbrottstjuven ska ha kommit in via ytterdörren.

– Någon har tittat i lådor och skåp och fått med sig smycken och kontanter. Ytterdörren har varit låst men har ändå använts för att ta sig in i huset, det framkommer inte hur, säger Jörgen Bohman, förundersökningsledare hos polisen.

Inbrottet inträffade under dagtid och polisen söker då efter iakttagelser som kan ha gjorts på och runt om platsen.

En anmälan om inbrott har upprättats.