Hotell och strandnära boende i Härnösand – två ämnen som lockade på företagsfrukost

I brist på nyetableringar i centrum handlade samtalet med Emil Westerlind om företagets alla bostadsprojekt med strandnära boenden.

Från Bryggaren Strand där bygget av 28 nya lägenheter snart sätts igång – till radhusen med Mia Wester på kolonilotterna på Härnön – och planerna på Sälstens udde.

– Vårt ess i rockärmen är strandlinjen i Härnösand där vi bygger ett attraktivt boende, säger Emil Westerlind.

Och när det gäller utvecklingen i centrum är målet att få ett mer levande city även på kvällstid genom fler caféer och restauranger.

Marjorie Castro, chef för First hotell sedan oktober, berättade om sin bakgrund i hotell- och eventbranschen och om hotellets nya bokningssystem.

Service via olika mobiltjänster är något som också utvecklats och det framkom att First hotell även lämnat in en bygglovsansökan för renoveringar.

– Vi har en bra beläggning. Så pass bra att det ibland uppstått irritation när vi sagt att vi är fullbokade, säger Marjorie Castro.

Som brukligt fanns även ett UF-företag med på företagsfrukosten. Den här gången genom HärN62˚ som tillverkar värmeunderlägg gjort av trä med de koordinater trädet är taget ifrån. Produkten är lokalt och hållbart producerad i Härnösand.

