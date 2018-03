Bakom murarna på Saltviksanstalten – en anonym arbetsplats

Efter ett intressant studiebesök har dock drygt tjugo Härnösandsbor numera en god inblick i verksamheten på denna för många anonyma arbetsplats.

Deltagarna vid studiebesöket kom från flera föreningar, FMK, KA 5 kamratförening, Försvarsutbildarna och Bilkåren. Uppskattad värd vid besöket var kriminalvårdsinspektör Lars Eriksson.

Saltviksanstalten är en av landets Klass 1-anstalter och en av tre som har en säkerhetsavdelning som går under namnet Fenix. Därifrån är det i princip omöjligt att rymma. De två andra anstalterna med säkerhetsavdelningar är Hall och Kumla. Sedan starten 2010 har inte heller någon rymning eller fritagning skett från Saltviksanstalten.

Saltviksanstalten har totalt 126 platser, varav sex är avsedda för ungdomar. Dessutom finns det bland annat 55 häktesplatser och en speciell domstol för häktesförhandlingar.

Saltvik, Hall och Kumla har så kallade säkerhetsavdelningar. De är speciellt anpassade för klienter som bedöms ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.

– Omkring 3 700 personer satt fängslade vid någon av landets 48 kriminalvårdsanstalter enligt den senaste statistiken, berättade Lars Eriksson. Strafftiden kan variera från 14 dagar till livstid.

Även vid Saltviksanstalten finns det klienter som avtjänar livstidsstraff. Just nu är antalet livstidsdömda på Saltviksanstalten sju.

– 147 intagna i landet avtjänade i juni 2016 livstidsstraff, fortsatte Eriksson. Av dessa var sju kvinnor. Alla utom en av de dömda avtjänade straff för mord. Den yngste av de livstidsdömda var 23 år och den äldste 88 år.

Lars berättade att stämningen mellan vårdare och klienter oftast är god, men det finns givetvis undantag. Man är dock noga att beakta den personliga integriteten

I media har det framkommit att anmälningar förekommer till bland annat JO om någon intagen känner sig felaktigt behandlad.

De intagna vid Saltviksanstalten kan precis som i det öppna samhället välja att antingen arbeta eller ägna sig åt utbildning. Arbetet kan bestå av att jobba i till exempel en väl utrustad mekanisk verkstad eller snickeri. Andra alternativ är tvätteri, montering eller förpackningsuppdrag.

Inom utbildningen erbjuds vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Saltvik har dessutom yrkesutbildning med inriktning mot svetsning.

Lars Eriksson berättade att de intagna som arbetar eller utbildas kan tjäna upp till 13 kronor per timme. Pengarna fördelas mellan olika konton som till exempel kan användas i samband med frigivning eller för inköp i anstaltens kiosk. Rökare är hårt hållna och anstalten är rökfri inomhus vilket gör att klienterna tillåts röka under sin tid för promenad max tre cigaretter per dygn.

Uno Gradin Näraskribent