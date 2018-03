Sjukdom sätter stopp för Myhrer – missar herrarnas storslalom: "Känner sig inte helt kry"

Myhrer är Sveriges största hopp under herrarnas slalom på söndag under VC–finalerna i Åre. Han skulle egentligen köra dagens storslalom men väljer att stå över efter att redan under fredagen känt sig krasslig under lagtävlingen som Sverige vann.

– Jag tror jag kommer klara några minuters åkning i helgen. Det är mest drygt att känna att jag inte är fit for fight, sa Myhrer efter fredagens race.

Förkylningen ska dock inte hindra honom från söndagens slalom där han har chans till en tredjeplats i slalomcupen.

– Han vill inte riskera slalomen. Därför vilar han i dag, skriver Danielsson.