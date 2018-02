Förbundskaptenen efter guldmissen: "Niklas gör inte sin bästa match"

Det var en riktig skräll som USA stod för i lördagens OS-final i curling. Senast de vann en curlingfinal var år 1978, och 40 år senare upprepade de bedriften med att vinna med 10–7 mot Sverige.

För Lag Edin innebar det ett silver, något som blev en tung förlust.

– Det var en del stenar som inte kom riktigt bra i precision och då skapar det en osäkerhet, och det var både utslagningar och dragningar, säger Peja Lindholm efter finalen.

Och just osäkerheten tror han är en av de saker som gör att Sverige förlorar.

– Just när det blir den här osäkerheten, då börjar man tänka och då blev det lite spänt. Och det är där vi skulle försökt få in något annat, det är i alla fall så jag ser på det just nu då.

Något Lindholm såg som en fördel för USA.

– Amerikanarna älskar det här läget och de är ju lite underdogs, och tog till vara på det, säger Lindholm och fortsätter:

– USA är ganska likt Schweiz skulle jag säga, de gillar ju de här roliga stenarna och de tog tillvara på det och så fick de trycket på oss, vi kom inte ur det.

Niklas är sig inte lik idag, är det stundens allvar?

– Nej det tycker jag inte, man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Visst han gjorde inte sin bästa match, nu blir det också åttonde omgången där allt avgörs, där var det alla stenar som inte kom dit de skulle, vi visste innan den omgången att vi behövde gå "all in" där, det var ett sånt läge. Men ingen gjorde den här stenen som skapade trycket för oss.

När man märker att man inte är i harmoni, vad kan man göra då för att vända på det?

– Ja det är inte så mycket egentligen, när du säger harmoni så låter det som det är katastrof och det var det inte, men vi får inte ur det där så att det släpper riktigt. Vi gör 75-procentiga stenar, vi behöver ligga på kanske 90 procent av dem här. Det här kanske hade räckt väldigt långt i serien här under OS, men i en OS-final så ska man inte vinna heller.

Är det OS-nerver?

– Ja det kan det säkert vara, det är för tidigt för att svara på än och jag har inte ens pratat med killarna. Men jag tror ju inte det hade blivit en sån här matchbild om det hade varit en vanlig tourturnering.

Hur har känslorna varit?

– Det är tungt, det är tomt än. Jag älskar det här i både med-och motgång. Just nu är det lite kaos, vi har inte hunnit prata. Så just nu känns det tomt.