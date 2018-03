Förbundskaptenen Pichler efter OS-hjältens bojkott: "Jag har en annan åsikt"

Läs också: Efter hoten – Sebastian Samuelsson bojkottar världscupavslutningen i Ryssland: "Orolig för min säkerhet"

Sebastian Samuelsson var kritisk redan under OS mot att världscupavslutningen för skidskyttarna kommer köras i ryska Tiumen 20–25 mars.

Orsaken är den stora dopningskandalen som också höll Ryssland som nation utestängd från OS.

Nu har han beslutat att bojkotta världscupavslutningen eftersom han är orolig för sin egen säkerhet och tycker att Ryssland är ovärdiga att stå värd för tävlingen.

– Det är ett självständigt beslut, säger Samuelsson till Expressen och påpekar att Tjeckien, Kanada och USA tagit detsamma.

Förbundskaptenen Wolfgang Pichler håller inte med om kritiken.

– Om Sebastian tror att det här är bra för honom så borde han göra det, säger han.

– Jag har en annan åsikt men jag stöttar honom om han tror att det här är bättre för sporten.

Samuelsson och Pichler kommer att träffas först under tisdagskvällen. Pichler var också en del av det ryska landslaget under OS i Sotji 2014, vilket är mästerskapet som dragits in i den stora skandalen.

Läs också: Uttryckte sitt missnöje – sedan kom de otäcka hoten mot Samuelsson: "Riktigt obehagligt"