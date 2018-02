Ångermanlands trupp i finalen i Folksam Cup

De 16 bästa åkarna i varje distrikt gör upp i riksfinalen i Folksam Cup.

Folksam Cup är en årligen återkommande tävling med syfte att kora Sveriges bästa skiddistrikt. Det handlar om två individuella lopp (tekniksprint i fri stil, prolog i klassisk stil och jaktstart i fri stil) och två olika stafetter (parstafett samt distans stafett) i fri stil.

De 16 uttagna åkarna att representera Ångermanlands Skidförbund:

D15: Elsa Eriksson, Husums IF SK, Klara Torshage, Vårby IK, Elin Forsgren, Vårby IK, Marie Dahlberg, Sollefteå Skidor IF.

H15: Sebastian Hägglöf, Hägglunds Ski Team SK, Viktor Olsson, Husums IF SK, Axel Mannelqvist, Vårby IK, Lowe Wagman, Sollefteå Skidor IF.

D16: Elin Modin, Sollefteå Skidor IF, Sigrid Hübenette, Husums IF SK, Emma Höglund, Sollefteå Skidor IF, Alva Eriksson, Sollefteå Skidor IF.

H16: Melker Eklund, Vårby IK, Laban Nordin, Vårby IK, Axel Saiton, Vårby IK, Arvid Henning, Bondsjöhöjdens IK.

Reserv (med på plats i Torsby): Teo Eikelboom, Vårby IK.