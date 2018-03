Västernorrland behöver fler filantroper som Peter "Foppa" Forsberg

För tillfället pågår det två behjärtansvärda och uppmärksammade insamlingar här i Västernorrland.

Den nystartade ekonomiska föreningen och vårdcentralen VOON i Sollefteå samlar in pengar till en röntgenutrustning för att öppna den nedlagda smärtkliniken i egen regi. Den andra insamlingen – Modo till SHL – vill ta klubben till hockeyns finrum genom att medfinansiera en slagkraftig spelartrupp. Hockeyinsamlingen har redan dragit in runt 1,9 miljoner av målsättningen på 15 miljoner (och backas upp av hockeyikonen Peter ”Foppa” Forsberg). Insamlingen till VOON är något mer blygsam i omfattning med sin målsättning om att samla in drygt 200 000 kronor till röntgenbågen.

Insamlingarna vittnar om samhällets finansiella styrka

Poängen är inte att jämföra de bägge insamlingarna rakt av, utan att visa på hur vitt skilda förutsättningar det finnas att ackumulera privat kapital på olika orter här i länet. Insamlingarna säger i alla fall någonting om nivån på samhällets finansiella styrka, och den lokala kulturen. Även om det inte är säkert att insamlingarna kommer att nå sina uppsatta mål (särskilt nu när Modo inte gick vidare).

Vårdcentralens insamling väcker intressanta frågor

Modo till SHL är också helt okontroversiell i så måtto att det handlar om att personer helt frivilligt skänker sina surt förvärvade slantar till ett folkligt nöje som de själva uppskattar. Insamlingen till vårdcentralens röntgenutrustningen väcker däremot en rad intressanta frågor om vilka finansieringsprinciper det är som ska råda inom vård och välfärd.

BB-ockupationen kan ses som en föraning på vad som komma skall

Framför allt blixtbelyser VOON-insamlingen problemet med välfärdens finansiering och man kan prata om insamlingen visar att det så kallade samhällskontraktet har urholkats när privatpersoner i någon mån tvingas ta över offentliga åtaganden.

Förmodligen kan också kampen för en jämlik vård i Sollefteå och BB-ockupationen ses som en föraning på vad kan komma att ske på betydligt fler orter. Prognoserna ser i alla fall inte ljusa ut för Kommun- och landstingssverige. Ska exempelvis nuvarande personaltäthet i välfärdsverksamheterna behållas saknas hisnande 200 miljarder kronor till år 2030. Det motsvarar en tiondel av Sveriges totala offentliga utgifter (2015).

När offentliga institutioner rämnar återstår endast de frivilliga bidragsgivarna

I det senaste numret av idétidskriften Liberal Debatt (nr. 1/2018) diskuteras just välfärdens ekonomiska problem. Många av resonemangen landar i att utvecklingen driver fram alternativa finansieringskällor som exempelvis filantropi (vilket är även temat för numret). I tidskriften har bland annat den här tidningens förre politiske redaktör Anders Rönmark skrivit en fördjupande text om hur goda krafter bidrog till återuppbyggnaden av staden Detroit efter det att staden gick i konkurs på början av 2010-talet.

En av Rönmarks poänger är att när de offentliga institutionerna rämnar så återstår endast de frivilliga bidragsgivarna. The Last Line of Defense, som man säger. De vänsternorrländska kommunerna behöver med andra ord fler som agerar likt Peter Forsberg och de privatpersoner nu som stöttar VOON. Ja, personer som vill göra en insats för bygden.

Ni kommer att behövas.