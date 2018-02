Sätt ex-politikerna i frysboxen

I torsdags presenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) ett förslag om att sätta politiker som vill bli lobbyister i karantän. Allt för att förhindra misstron mot politikers intention med sin politik. En viktig förtroendefråga för svensk politik och styrning, oavsett parti.

Diskussionen om man ska införa regler som begränsar politikers möjligheter att byta bransch från politiken till näringslivet har funnits länge, och fått uppsving när högt uppsatta politiker svängt lite väl snabbt i karriären. Nu gör regeringen slag i saken och föreslår en ettårig karens för politiker som ska gå över till näringslivet.

Tidningen Resumé har granskat vad som hände med de som arbetade under regeringen Reinfeldt, alltså både stadsråden och de politiska tjänstemännen. I dag har en tredjedel bytt bransch och jobbar som lobbyister.

Men det är inte bara alliansen som har en förkärlek för välbetalda jobb inom det privata näringslivet. Kända sossar har också bytt sida till lobbyverksamheten, som Göran Persson och Odd Engström.

När tidigare finansministern Anders Borg (M) bara några månader efter moderaternas valförlust i september 2014 blev värvad till toppositioner inom investmentbolaget Kinnevik var det flera som lyfte på ögonbrynen.

Vad innebär då förslaget? För det första är det statsråd och statssekreterare som berörs av förslaget, fritidspolitiker och lokala politiker som kommunalråd eller regionråd berörs alltså inte (men för den sakens skull påpekar Shekarabi att det också kan vara på sin plats att göra en översyn även på den politiska nivån).

En särskild nämnd ska granska om det finns risk för att allmänhetens förtroende för staten kan ta skada om yrkesbanan för de berörda politikerna leder in i den privata sektorn. Om nämnden anser att det finns risk för att förtroendet för staten och för de demokratiska processerna i och med politikernas nya arbetsgivare, får den berörda politikern en karenstid på upp till ett år.

Det här är ett jätteviktigt förslag. Kritiken kommer nämligen även internationellt, då Sverige varit helt unikt i sitt slag.

Nyligen släppte organisationen Transparency International en ny rapport över hur världens länder står sig mot korruption, där Sverige tappat och halkat ned i listan. En av anledningarna sägs vara på grund av fjolårets alla myndighetsskandaler, som till exempel korruptionshärvan på Statens fastighetsverk, outsourcingen på Transportstyrelsen eller kaoset på Polismyndigheten.

Något problem att få igenom förslaget i riksdagen lär det inte bli. Bland annat har Moderaterna signalerat att de är positiva till ett regelverk. Det är inte heller ett helt nytt förfarande, Riksbanken har redan ett liknande system där ledamöterna inte får lämna sina uppdrag till förmån för liknande arbeten fast i privat sektor under ett års tid just på grund av risken att man tar med sig statliga angelägenheter in det privata näringslivet.

För svensk lobbyverksamhet är avhoppade politiker rena guldgruvan. Det ser man inte minst i de löner politikerna erbjuds.

Professorn Lars Nord säger till Resumé att den sista prominente politikern är Ingvar Carlsson, som inte gått vidare till näringslivet efter sin tid som statsminister utan i stället gästat och föreläst för små föreningar.

Men att gå mellan näringsliv och politiken är inget fel i sig. Tvärtom menar Shekarabi att det skapar kompetens åt båda hållen. Men det måste finnas incitament som försvårar intressekrockar.

Vi ska aldrig behöva betvivla politikers intentioner med sin politik. Som när Maud Olofsson (C) kort efter sin tid i regering blev ordförande för organisationen Visita, som av en slump hårt drev frågan om sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms som Olofsson drev igenom innan hon slutade som politiker.