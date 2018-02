Replik: "En omställning måste ske"

Det här är en replik på ledaren: Domsjöföretagen måste sluta jaga politiska förmåner och bidrag

Den 12 februari hade vi på Sekab nöjet att ta emot Centerns EU-parlamentariker Fredrick Federley, liksom partiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström. Syftet med besöket var att visa upp vår teknologi som omvandlar svenska skogsrester till förnybara bränslen, vilket är en viktig pusselbit för att Sverige skall kunna bli fossilfritt.

ÖA:s politiska redaktör Tomas Izaias Englund kritiserar besöket i en ledarartikel den 15 februari. Han skriver bland annat: ”Helt klart utmärker sig företagen ute på Domsjöområdet i sin stora aktivitet gentemot politik och media.” Vidare skrev han: ”Från Domsjöområdet hörs återkommande krav på politiskt understöd.”

Texten ger intrycket att Tomas Izaias Englund inte tycker att näringslivet ska berätta om sin verksamhet för politiker, eller för medborgare och skattebetalare. Jag och Sekab har motsatt uppfattning.

Klimatomställningen är nödvändig och en mycket stor utmaning. Sverige har satt upp målet att bli världens första fossilfria välfärdsnation. En viktig del i det är en fossiloberoende fordonsflotta, vilket sju av åtta riksdagspartier ställt sig bakom. Det vill Sekab bidra till, och vår teknologi gör det möjligt.

Men för att börja tillverka förnybara bränslen i stor skala krävs det att någon bygger en fabrik. Det innebär en investering på i storleksordningen 1 miljard kronor. En sådan satsning är inte lönsam förrän efter sju till åtta år.

Ingen aktör klarar en sådan satsning ensam, det krävs samverkan från regeringen, näringslivet och finansiärer. Men det är politiken som måste peka ut riktningen, med långsiktiga ambitioner och spelregler.

Det är orsaken till att vi välkomnar politiker, så att de ska få bättre förståelse för vilka regler som krävs för att det privata näringslivet skall kunna satsa på och bygga anläggningar. Inte för att det offentliga ska stå för investeringen.

Därför tycker vi att det är bra att vi visar vår verksamhet för politiker. Och vi hoppas att andra företag, i andra branscher, gör likadant. Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige och EU mår bra av att näringsliv och politiska beslutsfattare har en gemensam bild av vad som krävs för att klara de samhällsutmaningar vi står inför.

Tomas Nilsson, vd, Sekab.

Svar direkt: Senast jag träffade Sekabs förre vd Anders Fredriksson så hade han just sanerat bolaget efter Per Carstedts etanoläventyr. Om detta förde vi ett vuxet samtal samtidigt som vi diskuterade ekonomen Stephen D. Kings bok Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity.

Därför blir jag förvånad över att efterträdaren Tomas Nilsson fallit tillbaka in i Carstedtretoriken, och funderar på ifall han får prata med politiker eller ej.

Nilsson får givetvis prata hur mycket han vill. Men heller än att prata så borde kanske herr Nilsson fokusera på bolagets resultat?

Ja, andra resultat, än sådana som leder till återkommande nedskrivningar av aktievärdet.

Ännu har inte de norrländska ägarkommunerna lyckas i sina avsikter att göra sig Sekab. Det gick inte att "klä bruden" som förre rodret-vd:n Hans Selling uttryckte saken, och här faller ett tungt ansvar på Nilsson som inte lyckats göra företaget tillräckligt attraktivt.

Vi behöver dessutom bara blicka mot Norge för att se etanolproducenter som kommit betydligt längre med att skala upp de next gen-anläggningar som Nilsson nu hävda inte går att finansiera på marknadsmässiga villkor.

Om Nilsson nu bestämt sig för att tigga ihop till en miljard så måste han verkligen vässa argumentationen.

Etanolretoriken riskerar att bli en politisk belastning för vännerna i Centerpartiet.