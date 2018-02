Peter Franke (S): Bert kan bli KD:s slutliga sänke

KD-ledaren Ebba Busch Thor hoppas att Bert Karlsson ska bli det krisande partiets räddare i nöden. Men att engagera populisten från Skara kan göra läget ännu värre. Bert kan bli mannen som definitivt skickar ut partiet i kylan.

Turnén när Bert Karlsson ska fråga ut Ebba Busch Thor startar i skivbolagsdirektörens hemstad Skara om några veckor. KD-ledaren har gjort klart att han bara ska ställa frågor, men Karlsson har en annan uppfattning. Om KD gör som han vill kommer de att få åtta procent av rösterna i riksdagsvalet, lovar han i Aftonbladet.

Och vad vill då Bert Karlsson? Något nytt politiskt program har han inte presenterat, men det är läge att påminna om hur det lät när han ledde Ny Demokrati för 25 år sedan:

- Vi vet att de flesta som sprider smittan (HIV) kommer från andra länder och ohämmat går ut bland svenskarna. Jag skulle vilja se Bengt Westerberg få sin dotter smittad av en flykting. Han pratar så fint om flyktingarna... (Expressen 16 augusti 1992)

- Ta kosovoalbanerna till exempel. Jag tycker vi ska kasta ut varenda en. De är inga flyktingar. (Expressen 26 december 1992)

- Man ska inte gifta sig med folk från andra kulturer, det visar sig gång på gång att det inte går. (Expressen 16 augusti 1992)

Mig veterligt har han inte tagit avstånd från sina öppet rasistiska uttalanden från den tiden, uttalanden som väl förhoppningsvis ligger ganska långt från kristdemokratiska värderingar. I stället har han tjänat hundratals miljoner på flyktingar sedan 2015.

Som mest drev han 60 flyktingboenden i sitt bolag Jokarjo. Vinsten 2016 blev svindlande 120 miljoner kronor och skattebetalarna stod för notan. Bert Karlsson var supernöjd.

KD:s grepp att anlita Karlsson är naturligtvis en flirt med Sverigedemokraternas väljare. Men de försöker redan M-ledaren Ulf Kristersson locka till sig med hårdare krav och en skarp migrationspolitik, så långt från Fredrik Reinfeldts öppna hjärtan det går att komma. Vad säger att KD ska lyckas bättre? Inte mycket. Risken är stor att flirten stöter bort partiets allt färre kärnväljare.

Ebba Busch Thor lovar att det inte ska bli några staplar med ölbackar när hon möter Bert, men hon hoppas säkert på drag under KD-galoscherna, som just nu står helt stilla långt under fyraprocentspärren.

Direktören från Skara är en kändis och KD hoppas på medial uppmärksamhet. Trots sina lukrativa affärer ser partiet honom som en företrädare för ”verklighetens folk”. Likheten med Donald Trump är slående och man bara väntar på att Karlsson lovar att ”rensa träsket” i Stockholm.

Om KD hoppas på att nå ut bättre med sin i egna ögon eminenta politik, varför låter man i så fall Bert Karlsson ställa sig i vägen och ta uppmärksamheten? Kristdemokraterna sätter till hopp till en populistisk månglare, men risken är stor att det i stället är han som driver ut partiet från templet, det vill säga riksdagshuset på Helgeandsholmen.