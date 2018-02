Bo Östman: Ska Sjölander rädda partiet?

Det överraskar inte att de hårda interna striderna inom socialdemokratin bromsat försöken att snabbt få fram en efterträdare till Fred Nilsson (S). Det gäller att hitta ett namn som de stridande falangerna till nöds accepterar så valberedningens ordförande Mats Höglund har det inte lätt.

Och Nilsson själv klamrar sig tydligen fast i rådhuset ända till i maj. Tala om långbänk.

Det finns två huvudnamn just nu, men tydligen arbetar en del även på andra spår. Mycket pekar ändå på att fullmäktigeordföranden Andreas Sjölander (S) tar över. Efter valet kanske med Hemab-ordföranden Lotta Wisén (S) vid sin sida som kommunalråd på halvtid, om de rödgröna får nytt förtroende.

Andreas Sjölander har uppfattats som Fred Nilssons man – men lockas väljare med hot om en fortsättning på den epoken? I fullmäktige har Sjölander mer framstått som de rödgrönas ordförande än som hela församlingens. Och ofta nervöst sneglat mot kommunalrådet för att vara till lags samtidigt som han gärna biter till mot oppositionen, ofta helt i onödan. I Byquist-affären gjorde han bort sig genom att ta upp en partiintern fråga i fullmäktige. En del ser honom ändå som det minsta dåliga alternativet. Men ger han fred i partiet? Knappast.

Huvudkonkurrent är Monica Fahlén (S), för tio år sedan partiordförande i stan men mer osynlig utåt under senare år. Sitter i samhällsnämnden. Hon borde inte kunna samla det stöd som krävs även om hon ses som Fred NIlsson-falangens etta. Och kommunchefen Sofia Petterssons… Just det kan göra att Kommunals partiaktiva röstar mer emot Fahlén än på Sjölander. Trots att ledande socialdemokrater tror att han blir en lika bra valarbetare för de borgerliga som Fred Nilsson varit. Vad gör man när båset är nästan tomt?

Andra är tydligen beredda att bara jobba i rådhuset på halvtid. Förutom Lotta Wisén ska det vara Ann Kristine Elfvendahl (S) och Håkan Viklund (S), ersättare i kommunstyrelsen, och Magnus Oskarsson (S).

Kvinnoordföranden Monica Fällström (S) och förra landstingsrådet Elisabeth Strömqvist (S) är mångas favoriter, men vill nog satsa på annat. Anders Byquist (S) var nominerad, men tackade nej vilket är förståeligt efter den smutskastning som han har utsatts för inom delar av partiet.

Jasenko Omanovics (S) riksdagsplats sitter löst. Det beror på att Stefan Löfven trängts in på länets riksdagslista i överdriven tro på att han kan bli draghjälp åt länets tilltufsade sossar. Taktiken kan kosta just Omanovic riksdagsplatsen. Han tackade tidigt nej till att kandidera som kommunalråd, men kan nu möjligen i sista stund bli ett alternativ om Sjölander före årsmötet visar sig för omstridd och om stödet för Fahlén är för svagt. På sina håll tror man att ett sent ”ja” från Omanovic som en kompromiss räcker för att han ska bli Fred Nilssons efterträdare.

Bo Östman är före detta chefredaktör för Västernorrlands Allehanda och fristående krönikör för Tidningen Ångermanland.