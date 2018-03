Bo Östman: Sjölander ska swishas in i rådhuset

Striden inom socialdemokratin har förvärrats. Knappt hade Andreas Sjölander valts till kommunalrådet Fred Nilssons efterträdare förrän mötesordförande Göran Norlander i all hast måste utrymma lokalen för att brandlarmet inte skulle aktiveras. Mötet ajournerades i två dagar.

Och nog brinner det i knutarna alltid. Det pyr i olika vrår, inom falanger byter man fot hit och dit. Även tunga namn är osäkra på om de kan rösta på sitt parti kommunalt.

Sjölander valdes under tveksamma omständigheter. Ett 20-tal personer med utländsk bakgrund satt i ”väntsalen” utanför lokalen under mötet och väntade på omröstningen. De hade swishat in medlemsavgifter kort före årsmötet och lotsades tydligen in för att rösta när voteringen startade.

Men visste de ens vem de röstade på?

När mötet fortsatte i onsdags med övriga val så dök "swisharna" inte heller upp. Av måndagens 130 deltagare kom bara 60 medlemmar.

Balanserade och lojala Ann-Christine Myrgren, skolnämndens ordförande, har överraskande beskrivit sina upplevelser på Facebook: ”Fick vara med om något oroväckande som jag inte trodde existerade i ett demokratiskt parti. Vad håller på att hända? Personer hör av sig och är rädda.”

Kyrkorådets förra ordförande Christina Meltin Westerlund talade om ett katastrofalt möte, skämdes över hur partiet agerat och ifrågasatte giltigheten: ”Bedrövligt!”

Och rutinerade Britt-Marie Loggert Andrén, Myrgrens kollega i Boden, deklarerade att hon övertygats om att inte ta politiska uppdrag när hon flyttar till Härnösand: ”Jag upplevde att det fanns en man som övervakade att folk skrev rätt namn på valsedlarna.”

Hur kunde Göran Norlander påstå att det var ”ett lugnt och städat möte”?

För flera partimedlemmar var Andreas Sjölander det minsta dåliga valet men han fick ändå en tredjedel emot sig. Senare hamnade Hemab-ordföranden Lotta Wisén på andra plats på valsedeln i stället för Monica Fahlén som sjönk till sjätte. Men valen stoppar knappast bråken mellan falangerna och löser inte heller frågan om makten ska finnas hos partiet eller de folkvalda.

Fred Nilsson har varit de borgerligas bästa valarbetare och Andreas Sjölander kan överta rollen. Freds skugga fortsätter att vila över rådhuset så länge sossarna regerar. Sjölander hotar också med att ha honom som en slags mentor.

Härnösandsborna borde ha fått nog av deras politik. Technichus, ridskolan, Byquist-affären, hotellet, simhallen, skolröran, restauranger som tvångsstängts eller anställda som köpts ut på lösa grunder, är inte något att skryta över. Dessutom blir centrum allt tommare på butiker medan man tror att klasar med nya restauranger och caféer ska få fart på stan.

Men Härnösand är ingen semesterort vid Medelhavet.

Bo Östman är före detta chefredaktör för Västernorrlands Allehanda och fristående krönikör för Tidningen Ångermanland.

