Tågkompaniet: Förlåt oss – vi kan bättre

I år har vi en riktig vinter i Norrland. Det rikliga snöandet i kyla skapar snörök, där snön fastnar under de varma fordonen och blir till is. Isen byggs på med uppemot tio ton per dygn och till slut måste fordonen in på verkstaden för att avisas.

Djupsnön gör också att djuren väljer att gå på spåren. Vi har haft fler än 80 viltpåkörningar under drygt två månader – en ökning med 314 procent jämfört med förra året. De flesta olyckorna är med älgar, med stora skador och många dagar för fordonen i verkstaden som följd.

Det är svårare att begripa varför vi misslyckas med att berätta vad som händer med trafiken – innan det händer.

För Plus-kunder: Efter vinterns tågstrul – Norrtåg i möte med Trafikverkets generaldirektör

Trycket på verkstäderna har alltså blivit för stort. Vi står utan fordon på ett sätt vi inte kunnat räkna med.

Vi hade en god beredskap inför vintern, inarbetade planer och arbetssätt som säger vad vi ska göra och hur. När verkligt svåra lägen uppstått har vi inte hunnit förhålla oss till verksamheten på det sätt vi sagt att vi ska göra.

Moder natur rår vi inte på. Det hoppas vi att du som kund kan förstå. Men det är svårare att begripa varför vi misslyckas med att berätta vad som händer med trafiken – innan det händer.

Vi plockade in alla ersättningsbussar vi kunde få fram, men det räckte inte för att möta den efterfrågan som uppstod.

Bara i februari skickade vi 585 000 sms med trafikinformation, men det har ändå inte räckt till.

I dag har vi en större närvaro av ledning och planering i varje del av organisationen. Vi har vidtagit flera åtgärder, exempelvis hyrt fler spår på verkstäder för att öka kapaciteten för reparation och avisning. Men det dröjer innan allt blir helt bra igen.

För Plus-kunder: Mitt i tågkaoset – Tågkompaniets vd avgår: "Brinner inte för det längre"

Nästa år är vi bättre rustade, men den här vintern har vi inte räckt till. Vi tar på oss vår del av ansvaret genom att säga ett förlåt som vi verkligen menar. Våra kunder ska kunna lita på att tåget går, och att de får veta i god tid om det är bättre att resa på annat sätt.

Men vintern drabbar inte enbart Norrtåg. Hela branschen vittnar om liknande problem.

Och det här är inte första vintern med kyla och mycket snö. För några år sedan var läget lika illa, och en utredning genomfördes av staten så att problemen aldrig skulle upprepas. Inget hände efter det.

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Det borde vara självklart att Sveriges tågspår plogas ordentligt och får skyddande viltstängsel, precis som Trafikverket gör med de stora bilvägarna.

Men om inte Trafikverket gör sitt är jag rädd att nästa vinter med snö och kyla blir som den här. Tågen får problem och vi måste laga och lappa med bussar och information i stället för att köra tåg i tid. Men vi gör allt, i alla sammanhang, för att själva och tillsammans med andra i branschen arbeta för en vettig snöröjning i framtiden.

Mats Gustafsson,

vd, Tågkompaniet