Som patient måste jag passa tiden – men Samtrans verkar inte bry sig: "Jag blir debiterad för uteblivet besök"

Det är dags att de lokala taxibolagen får ta över sjukresorna. Efter att den senaste tiden ha blivit sittande på bland annat vårdcentralen Sundet och nu senast då jag skulle med rullator från min behandling på rehabbassängen i Härnösand, är jag dödligt less, ledsen och förbannad på Samtrans som ständigt kommer för sent eller inte kommer alls.

Jag hade som vanligt min behandlingstid i rehabbassängen i Härnösand och bilen var enligt Samtrans förbannat korkade regler förbeställd i månader som stående körning. Tiderna som bilen är beställd är 12.45 från min bostad till rehabbassängen och 14.50 från rehabbassängen och åter till min bostad. Dessa tider är i Samtrans ögon tydligen hur töjbara som helst.

Men inte i mina som patient och passagerare.

Jag har tider att passa och kommer jag för sent eller inte alls blir jag debiterad för uteblivet besök eller mister stora delar av min behandlingstid.

Jag har tider att passa och kommer jag för sent eller inte alls blir jag debiterad för uteblivet besök eller mister stora delar av min behandlingstid. Detta till följd av att Samtrans operatörer tydligen inte kan klockan. De tycks inte heller ha förståelse för att vi patienter och passagerare inte vill trängas ihop likt djur i bilarna. En bil som är avsedd för fyra – alltså tre passagerare plus förare – kan ibland tvingas till fyra passagerare plus förare.

Nej, nu är det dags att säga tack och farväl till kolossen på lerfötter, Samtrans som irriterat och irriterar oss passagerare sedan många år.

Texten att sjukresor ska bokas minst två vardagar före besöket borde omgående tas bort. De besök som kommer är ofta akuta och då är inga förbokningar möjliga. Det märks att såväl de som sitter och beslutar som de som sitter på Samtrans är bilburna friska och starka människor som i likhet med andra beslutsfattare har svårt att sätta sig in i vad det innebär att leva med kroppsliga begränsningar.

Till sist – telefonerna för så väl sjukresor som färdtjänst som tidigare fanns i sjukhemmet/rehabmedicins entré i Härnösand bör omgående återställas. Vi ska inte behöva stå i våra mobiltelefoner och jaga våra uteblivna beställda bilar.

Arg och ledsen passagerare och skattebetalare i Västernorrland

