Jag älskar kultur och musik – tänk om Ö-vik vågade satsa: "Då hade jag inte haft en lägenhet i Umeå"

Angående Tomas Izaias Englunds ledare Därför gör Alliansen helt rätt som säger nej till ett svulstigt kulturhus i Örnsköldsvik publicerad 27 februari.

Jag sitter i min lilla etta på Ålidhem när jag läser ledaren. En Ö-viksbo som arbetsutvandrat till Umeå där jag bor på veckorna. Det kunde varit en ledare i mängden men det var ett par saker som dröjde sig kvar, som fick mig att fundera vidare när jag stod med händerna i diskbaljan.

”Prioriteringen bör ligga på välfärdens kärna och barnens skollokaler.” Ja visst är det så. Självklart. Jag skriver under på det. Det går ju liksom inte att säga emot. Men ändå...tänker jag. Det kanske går att använda en del av pengarna till andra delar av det offentliga rummet. Att en investering lite längre upp i behovspyramiden kommer att ha gynnsam effekt även på basbehoven?

Enligt ledaren är kulturhuset ”svulstigt” och kommer att nyttjas av en ”kulturkonsumerande övre medelklass”. Det kanske är så, jag är för dåligt insatt för att bedöma det. Däremot är det ingen tvekan om vad Tomas vill ge för bild av bygget och vilka det är till för.

När jag tackade ja till att jobba i Umeå var kulturen en av de stora orsakerna till att jag valde att veckopendla i stället för att dagpendla. Jag älskar musik och har här ett fantastiskt utbud. Annika Norlin, Cleo, Henrik Berggren, Veronica Maggio, Maxida Märak och nu i lördags Ken Ring. För att inte tala om alla mindre kända artister jag sett. Bildmuseet. Sara Lidman-tunneln vid tågstationen. Lokala kulturenreprenörer som Eljest och Pilgatans julmarknad.

Det finns hur många exempel som helst. Jag älskar det! Det fick mig att bosätta mig i Umeå. Och när jag ser mig omkring på dom här evenemangen är det inte en ”kulturkonsumerande övre medelklass” jag har runt mig. Det är bara vanligt folk. Unga och gamla, förmodligen fattiga och rika.

Jag vet att Ö-vik inte har samma förutsättningar som grannstaden. Men hur kan det komma sig att det är så stor skillnad? Jag är övertygad om att det är fler än jag som längtar efter nåt mer än hockey och Melodifestivalen. Och om vi bara hade lite större självförtroende och kanske lite mera mod är jag övertygad att vi kan få det att lyfta. Se bara på Sjunde i sjunde!

Pengarna då? Hur mycket får det kosta? Är 300 miljoner kronor en rimlig prislapp? För att få en sån som jag att vilja stanna kvar i Ö-vik? Jag vet inte, jag har inget svar på det. Vad kostar det en stad att skapa goda spiraler? Vad ger det för effekter?

Till sist. Till er som bokat Beatrice Eli till Sliperiet på lördag. Respekt! Jag blev varm i hela kroppen när jag såg affischen på Ålidhem centrum. Tänk om jag kunnat gå på den spelningen, ta en öl efteråt och tagit bussen hem till Själevad kring midnatt. Då hade jag inte haft en lägenhet i Umeå i dag.

Bengt-Åke Vestman

Svar direkt:

Jämförelser är alltid vanskliga. Att jämföra Örnsköldsvik med Umeå är i princip lika orättvist som att jämföra Umeå mot Stockholm. Eller Stockholm mot New York, för all del. Poängen är: Att kulturutbudet i en stad i hög grad just beror på finansiella muskler.

Så länge det finns begränsade resurser, går det tyvärr inte att satsa på hur mycket kultur som helst.

För övrigt tycker jag du ska unna dig minst två öl och en taxi hem till Själevad efter konserten med Beatrice Eli.

Ö-vik är inte så dåligt ändå (Respekt!).

Tomas Izaias Englund, politisk redaktör (lib.).

