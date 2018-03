Svar: C ger missvisande bild av bio och kultur – behöver inte finnas konflikt mellan stad och landsbygd

Replik till insändaren C: Nu släcks biograferna ned på landsbygden – dra tillbaka höjningen av biomomsen publicerad 6 mars.

Johan Andersson (C) ger en missvisande bild av utvecklingen för landets biografer. Faktum är att under Alliansens regeringsår, under åren 2006–2014, lades så mycket som en tredjedel av landets biografer ner. År 2006 fanns cirka 600 biografer i landet, 2014 enbart cirka 400. Vad riktade Johan Andersson för krav då mot alliansregeringen?

Biografnedläggningen under Alliansens regeringsår orsakades inte av politiska beslut, utan av omvärldsfaktorer som den tilltagande konkurrensen från streamad film. Däremot kan alliansregeringen beskyllas för att inte ha agerat tillräckligt kraftigt för att vända utvecklingen. Man inledde processen med att ersätta det gamla filmavtalet med ett hållbart finansieringssystem för ny svensk film. Men på grund av motstånd från de krafter som gynnades av filmavtalet orkade man inte fullfölja omställningen.

Det Alliansen påbörjade avslutades därför med riksdagsbeslut under denna mandatperiod. Dock stod också allianspartierna bakom beslutet att godkänna propositionen, vilket inte står tydligt för den som läser Johan Anderssons inlägg. Det är inte regeringen som höjt momsen, det kan inte regeringen göra. Det är riksdagen som fattat det beslutet, och det som konsekvens av att den särskilda biografavgift som fanns inom filmavtalet försvann.

Det är inte regeringen som höjt momsen, det kan inte regeringen göra. Det är riksdagen som fattat det beslutet, och det som konsekvens av att den särskilda biografavgift som fanns inom filmavtalet försvann.

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Det som motiverade den tidigare nedsättningen av momsen var förekomsten av en särskild biografavgift om tio procent. När biografavgiften försvann, försvann också motivet till att ha nedsatt moms. I praktiken innebär momshöjningen för de biografer som omfattade av filmavtalet en höjning från en total skatt på 16,6 procent till 25 procent.

Med den nya filmpolitiken har det skapats förutsättningar för att vända utvecklingen. Först och främst genom att det nu finns mer resurser än tidigare till ny svensk filmproduktion. De mindre biograferna lyfter själva att det viktigaste för att locka publik till biograferna är att det hela tiden finns nya svenska kvalitetsfilmer. Därutöver finns nu ett särskilt bidrag om 25 miljoner kronor till de mindre biograferna, vilket ska jämföras med de 20 miljoner kronor dessa biografer fått i ökade momskostnader. På totalen således en överkompensation, även om det inte handlar om en kompensation för varje enskild biograf.

Det ser nu ut som nedläggningstrenden har upphört. Om så inte är fallet behövs förstås ytterligare åtgärder. Kultur ska vara tillgängligt i hela landet. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan tillgång till kultur i staden och på landsbygden. Att Andersson försöker måla upp en sådan konflikt är ren populism.

Niclas Malmberg,

kulturpolitisk talesperson (MP)

För Plus-kunder: Höjd biomoms slår hårt mot mindre biografer: "Det är redan i dag svårt att få det att gå runt" (januari 2017)