Förslaget måste stoppas – kämpa för rätten att strejka

I konflikten i Göteborgs hamn har Hamnarbetarförbundet utsetts till strykpojke, då man genom ett par kortvariga strejker, sammanlagt åtta timmar, samt övertidsblockad, protesterat mot det jättelika transportföretaget APMT:s antifackliga politik, alltsedan en ny ledning tog över i hamnen för ett par år sedan.

Företaget har under förra året avskedat en stor del av hamnarbetarna, för att sen åter ta in dem, men nu som bemanningsanställda eller ”blixtgubbar” – det vill säga otrygga anställningsförhållanden. Man anklagar arbetarna för att sabotera varuhanteringen i hamnen genom sina åtgärder, när det är företaget som lockoutat arbetarna under två tredjedelar av dygnet i en månad. Dessutom har APMT stängt ner nattskiftet och kan alltså inte erbjuda sina kunder dygnetruntservice, som tidigare.

Ändå anklagar företaget Hamnarbetarförbundet för att sabotera arbetet och bära huvudansvaret till förluster och förseningar för företag runtom i Sverige, som skeppar varor in och ut från Göteborgs hamn. Och Svenskt Näringsliv passar på och kräver inskränkningar av strejkrätten.

Många media hakar på och stämmer in i hot- och hatkören mot ett fackförbund som gjort sig känt för medlemsdemokrati och kamp för goda arbetsvillkor.

Varje inskränkning av konflikträtten måste bekämpas.

I Uppdrag Granskning för ett par veckor sen, kunde vi ta del av en något annan version av spelet bakom ridån. Där klargjordes hur arbetsmarknadsminister Ylva Johansson spelat under täcket med bland andra Svenskt Näringsliv, representanter för APMT, Svenska Hamnar och Transportarbetarförbundet och diskuterat situationen i Göteborgs hamn utan att ministern inbjudit arbetarsidan, Hamnarbetarförbundet, till samtalen.

Hon har dessutom tillsatt en utredning för att utreda strejkrätten. Så följsamt mot kapitalet agerar alltså en socialdemokratisk minister, en av de högsta representanterna för Socialdemokratiska Arbetarpartiet, SAP. Att arbetsgivarsidans representanter agerar som de gör är ju inte förvånande. Deras våta dröm är ju att sätta stövelklacken i nacken på ett motspänstigt arbetarkollektiv, som utmärkt sig under åren för sin stridbarhet.

Arbetarnas konflikträtt regleras redan av staten med hjälp av lagar, Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet. Privatiseringar av hamnar, som övertas av vinstjagande jätteföretag som APMT är problemet, inte arbetarnas kamp för att bevara anständiga arbetsförhållanden.

Varje inskränkning av konflikträtten måste bekämpas. Ett uppdrag för alla fackligt organiserade arbetare i landet.

Mikael Olsson, pappersarbetare

Rolf Sikström, metallarbetare

Jack Åkerlund, metallarbetare

Kommunistiska Partiet i Västernorrland

