Sandman seglar upp som allt större favorit

Jag tror att det blir en sådan nagelbitare att inte någon har naglar kvar i morgon, säger tävlingsproducenten Christer Björkman efter genrepet.

Alla låtar är redan hits utanför Melodifestivalen, tycker han.

Så det blir otroligt spännande att se vilka som bryter igenom i de elva länderna (den internationella juryn). Där vet vi ingenting, vi vet inte hur de upplever låtarna.

Fredagens viktiga genrep, som den internationella juryn baserar sina poäng på, är avklarat och när publiken gick hem från Friends arena på fredagskvällen gjorde Melodifestivalklubben en publikundersökning. Många barnfamiljer ska ha deltagit i undersökningen och av 962 svarande personer är Benjamin Ingrosso med "Dance you off" en tydlig favorit med 216 röster, följd av Samir & Viktor, med "Shuffla", som fick 153 röster.

Jag är så enormt glad att de här lyssnar på min musik, för det är ju dem man skriver till, säger Benjamin Ingrosso och pekar mot ett gäng fans vid green room.

Spelas bra

Men Felix Sandman, och bidraget "Every single day", knappar in och får ett större favoritskap så här i sluttampen. Oddsen har sjunkit i slutet på veckan, och låten toppar Spotifys topp 50-lista. Han syns dessutom på Melodifestivalens scen för tredje veckan i rad med sitt avskalade nummer om brusten kärlek, eftersom han tävlade i den fjärde deltävlingen och gick till final via Andra chansen.

TT: Eurovision - har du börjat tänka på det?

Man börjar tänka när man sitter där på kvällarna, men man vågar inte föreställa sig det. Men det vore verkligen det bästa som kunde hända, säger Felix Sandman.

Förra året blev Nano svenska folkets favorit, men internationella jurygrupper var också med och bestämde resultatet - därför slutade Nano på en andraplats och segern gick till Robin Bengtsson. Både Nano och Wiktoria, som slutade sexa, fick fler tittarröster än Robin Bengtsson. Med andra ord är den internationella juryns poäng viktiga, och kan ibland vara avgörande.

Jag vet att min låt går ganska bra ute i Europa och jag har fått hur mycket bra respons som helst, säger veteranen Jessica Andersson, som tävlar med låten "Party voice" i årets final och ställer upp i Melodifestivalen för sjunde gången.

Jag hoppas att juryn tycker det är kul att det kommer tillbaka lite old school pop-schlager i Eurovision.

Samma låt igen

Årets sista sändning av Melodifestivalen startar likadant som den första deltävlingen i Karlstad, men när programledare David Lindgren framför poppiga "One together" i Friends arena är det med extra allt: Flera dansare, glittriga kläder och mer fest i luften.

När artisten Helen Sjöholm ställer sig på scenen i Melodifestivalens final har hon varken ett startnummer eller egen låt med sig till den stora arenan. Men med en cover av Jan Malmsjös hit "Vår bästa tid är nu" ser hon till att knyta säcken till följetongen "Svenska klassiker", där gamla godingar tolkats av olika artister under årets schlagerturné

Melodifestivalen 2018 avgörs i kväll och sändningen startar klockan 20.00 i SVT1.