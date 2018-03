Samir och Viktor ska ta världsrekord genom två stopp i Ångermanland: "Vi kommer klara det"

Duon med låtar som "Shuffla", "Bada nakna" och "Saxofuckingfon" kommer fredag 16 mars till Örnsköldsvik och spelar på Hotell Höga Kusten på lördag 17 mars. Det som en del av ett världsrekordförsök där de anordnar elva konserter i elva olika städer – på bara tre dagar. De kommer att resa runt främst via helikopter och det är under första turnédagen som de landar i Ö-vik. Duon bestående av Samir Badran och Viktor Frisk bjuder på en gratiskonsert per stopp. Och om de klarar av "världens snabbaste turné" hamnar de i Guinness rekordbok.

– Jag är en riktig tävlingsmänniska. Så det hade varit sjukt kul att vara med om ett världsrekord. Och jag tror vi kommer att klara det! Bara under förra sommaren gjorde vi 92 spelningar så vi är vana med högt tempo, säger Viktor Frisk.

Och visst är det högt tempo som gäller för Viktor. I lördags var det mello-final och direkt efter drog träningen till årets Let's Dance igång. Där han är en av de som kommer att tävla i nya säsongen som har premiär den 23 mars. Men först bär det av på blixtturné.

– Jag gillar att ha mycket för mig, jag blir rastlös annars. Men visst hade det varit skönt att bara få gå hem och vila, säger en småförkyld Viktor frisk när vi fångat honom mitt i Let's Dance repet.

Men varken förkylning eller hektiskt schema kommer att ställa till det för turnén. För utöver världsrekordet är ett av målen att samla in pengar till Barncancerfonden.

– Vi vill belysa det mer. Vår absolut största målgrupp och fanskara är ju barn och det är barn som ger oss allra mest kärlek. Så det känns väldigt fint att få ge tillbaka till de som stöttar oss mest, säger Viktor.

Innan de åker iväg till nästa stad så kommer de direkt efter uppträdandet i Örnsköldsvik att ta sig till Musikmakarna för att snabbskriva ny musik – en del i jakten efter nästa hit.

– Vi jobbar med många olika låtskrivare, det ska bli kul och se om de har någon hit åt oss. Det är häftigt söka efter nästa hit, och att man bara på en lyssning kan känna av att det är helt rätt. Vi får se om det blir något sådant i Ö-vik!

Fredagens spelning i Örnsköldsvik kommer att hållas på Stora Torget klockan 19.00 och lördag den 17 mars uppträder de på Hotell Höga Kusten klockan 09.00.

