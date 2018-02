Emma Kupari: Alla bidrag är hörda – men kom vinnarlåten?

Inledningen på den fjärde och sista deltävlingen i årets Melodifestival summerar allt jag älskar med det här kalaset. David Lindgren sjunger ledmotivet till årets hittills bästa film: "This is me" – en låt om att alla duger som de är.

Filmen är då alltså The Greatest Showman som är löst baserad på P.T Barnums liv, han som uppfann cirkusen. Sveriges största cirkus i dag reser runt i landet i februari och mars för att sprida glädje och härlig musik och i front står direktören Christer Björkman.

Ordet cirkus har nog varit mer aktuellt än någonsin i årets Melodifestival. Med dansande vindruvor, tveksamma inslag med Anna Book och ett stelt manus som stackars David Lindgren behövt leverera. Men sedan var det musiken, och jag har nästan spruckit av längtan när jag fått vänta hela vägen till nu för att höra låtar som man faktiskt kan lyssna på.

Sista deltävlingen i Fjällräven arena lyckades rädda skeppet från att sjunka. Mardrömmar om Edward Blom som skrålar ut "Ta varje liten chans du får och njut. Njut! NJUT!" bredvid Anna Books hysteriska blick kan äntligen lämna mig. I stället har vi fått några låtar man kan lyssna på utan att få rysningar åt fel håll.

Tillslut fick jag det jag behövde för en god natt sömn. Bland hjältarna stod Emmi Christensson, Elias Abbas och så självklart de mest lysande – Felix Sandman och Mariette. Även Rolandz måste nämnas då de spelar i en helt egen liga och låten kommer jag säkert att dra igång på någon förfest framöver. Det är skoj och bra rakt igenom.

Kanske var det tanken hela tiden – att cirkusens starkaste nummer skulle sparas till slutet som en ruggig nagelbitare – kommer vinnarlåten? Om den kom, är ändock lite tveksamt. Men får jag säga mitt så hamnar vinstlotten på Mariette och hennes effektfulla show.