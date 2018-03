Björn Brånfelt: Är det Ledinlåtar vi ska göra film av?

”Du kan lita på mig? Inte mycket dramatik i titeln, eller hur

Texten osar inte heller av konflikt eller drama, trots raderna ”jag vet vad jag gör, jag är inte bankdirektör”. De två fragmenten kan vara Tomas Ledins mest kontroversiella eller samhällskritiska (eller åtminstone samhällsmedvetna) sedan genombrottet med ”Sommaren är kort” 1982.

Jag försöker föreställa mig manusförfattaren Lars ”Vasa” Johansson med låttexten framför sig, försöker se honom skina upp, ta fram en röd penna och stryka under raderna ”nu tar jag mod och kommer fram, jag ska stilla din nyfikenhet, jag ska visa att du kan lita på mig”, jag försöker se honom lyfta luren och ringa regissören Edward af Sillén och vråla, ”yes, yes, yes, vi har det!”

Misslyckas med det.

”Knivhuggarrock” (1975) hade varit en mer spännande utgångspunkt för en Tomas Ledin-musikal. Öppningsraderna ”Jag är tuff jag är hård, glider fram som en Ford” förebådar chocken: ”jag kallas smock, gillar knivhuggarrock, och min idol det är Satan”.

Men streetsmart satanism kanske inte funkar som julfilm för hela familjen med Hollywoodstjärnan Malin Åkerman, som vad jag förstår ska spela ”Sensuella Isabella”.

Svenska filmskapare borde kollektivt skämmas om den allmänna uppfattningen är att det Tomas Ledin-låtar vi ska göra film av.

Plocka fram cd-samlingen ”Punksvall 1979 - 1980” (finns Spotify och andra streamingtjänster också) du har stuff till en filmfestival som gör slarvsylta av ”Du kan lita på mig”.

Ta Förbjudna Ljud, ”Varning för maskiner”, 1979. Tre textrader räcker som grund för ett synopsis till högaktuellt samhällsdrama: ”maskiner är en mänsklig fara…överallt så tar de över, alla jobb som människor behöver.”

Pizzoars ”År 3000”? Dystopisk science fiction.

Vacums ”Den perfekta människan”? Existensiell drama.

Diestincts ”Ett gevär i min hand” har allt en dramatisk uppgörelse med svensk militärtjänstgöring behöver, inklusive manusförfattare och regissör; trummisen Jörgen Bergmark har både ”Beck”-filmer och ”Den enda rationella” på sitt film-cv i dag.

Har inte ens nämnt de nästan onämnbara men det behövs kanske inte.

TOPPEN: Timrå IK klart för SHL-kval.

BOTTEN: Timrå IK borde vara klart SHL.

ALLTINGS 10 I TOPP

1. TIMRÅ IK – Suveräna seriesegrare, krossade Leksand i allsvenska finalen, borde varit klara för SHL för länge sedan.

2. Q.BAR/QUALITY HOTEL – Firar fem år i dagarna tre i helgen med Linnea Henriksson som största affischnamn (i morgon lördag). Grattis Sundsvall, säger listan.

3. GRE-NY-LIN – Grymt namn på nytt nördigt förlag med sportfokus och Lars Nylin från Sundsvall som en de drivande krafterna.

4. STIFTELSEN – Ny singel, ”När kallt möter kallt” ute nu. Fränstabandet är på gång i sommar, blev klara för spelning på Skule i veckan.

5. JONATHAN DAHLÉN – Största stjärnan i kollektivet (tillika Sveriges yngsta elitlag) som alltid lyfter fram medspelarna och laget.

6. DEN SVENSKA BJÖRNSTAMMEN – Tioårsjubilerande musikkollektivet på förlängd höstturné som landar på Pipeline i morgon.

7. DEN SVENSKA BJÖRNSTAMMEN – Växer i Medelpad, avslöjade SVT Västernorrland Nyheter i veckan. 350 björnar nu, många invandrade från Jämtland.

8. DELORIAN – Hyllade synthpopparna från Sundsvall som spelar med Den Svenska Björnstammen i morgon. På Pipeline, inte med björnarna i skogen.

9. KAJ HOLST – Albumaktuella stockholmsband med Mikael Ulv (Westerlund) från Sundsvall, EQ House-gala med Pizzoar och Dödsbas 21 april.

10. TOMMY KRÖBERG – Man kan bara älska sågningen av Lasse Stefanz vin på News55: ”Det kan man väl inte ens tvätta navkapslarna med”.

