Beatrice Eli ställer in spelning i Örnsköldsvik

Beatrice Eli som ursprungligen kommer från Farsta utanför Stockholm och som släppte sitt första album "Die another day" 2014 skulle ha klivit på Sliperiets scenen i Örnsköldsvik klockan åtta under lördagskvällen. Nu ställer hon alltså in konserten på grund av personliga skäl enligt arrangörerna.

Arrangörerna Musikhuset beklagar detta på Facebook och meddelar vidare att förköpta biljetter kan återlösas.

