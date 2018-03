Nina Persson och Bob Hund-sångaren Thomas Öberg vill blåsa nytt liv i organiserad aktivism

– Gör det inte i morgon – gör det nu, säger Bob Hund-sångaren Thomas Öberg.

The Cardigans-sångerskan Nina Perssons rollfigur har tröttnat på sin pojkvän Demokrati och blir i stället uppraggad av populismen. Bob Hund-sångaren Thomas Öberg dyker upp på scenen som diktator. Föreställningen "Vinnaren tar allt", som Medborgarbandet sätter upp tillsammans med Malmö stadsteater, ser ett hot mot demokratin i dagens Sverige.

– Demokratin är ju åtminstone ifrågasatt från flera håll. Då tror jag att den behöver röster som försvarar den eller åtminstone tar upp frågan från ett välvilligt håll, säger Nina Persson inför premiären den 9 mars på teaterns huvudscen Hipp i Malmö.

Populismen på både höger- och vänsterflanken lyfts fram som det stora hotet. Med musik, dans, akrobatik och sketcher vill föreställningen få människor att engagera sig i demokratiska frågor. Få medborgare att göra ett politiskt val baserat på fakta snarare än känslor.

– Vi vill att man tar diskussionen och att vi kan ta och höra argument. Människor som inte håller med mig ska säga emot mig av omtanke, inte av misstanke. De ska säga att jag tycker inte som du, men det är för att jag verkligen tror att det är för ditt bästa, säger Thomas Öberg.

Hur tycker du att demokratin i dagens Sverige mår?

– Den mår väl som den förtjänar. Det var väl som Frank Zappa sa om jazzen på 70-talet: den är inte död, den bara luktar lite konstigt. Och det är samma sak med demokratin. Den behöver att vi öppnar rutorna i alla fyra väderstrecken och att det kommer in tvärdrag, så att det får blåsa igenom, säger Öberg.

Varken Öberg eller Persson tror att människor har glömt av att det går att engagera sig politiskt utanför partipolitikens ramar.

– Jag tror att man vet det mer än någonsin, säger Bob Hund-sångaren och fortsätter:

– Det är som att städa på vinden. Man vet att man har en jäkla massa mög där uppe, men jag gör det i morgon egentligen. Gör det inte i morgon – gör det nu.

Inspirationen till Medborgarbandet fick Nina Persson när hon bodde i New York under en lång tid och var med i The Citizens Band. När hon flyttade hem till Sverige med sin familj för ett par år sedan startade hon ett liknande kollektiv i Malmö tillsammans med projektledaren Gudrun Hauksdottir.

– Vi vill vara något slags plattform där man kan göra den här typen av konstnärliga projekt. Prata om frågor som medborgarskap och demokrati. Ett sätt att blåsa nytt liv i organiserad aktivism, säger Persson.

I den stora ensemblen i "Vinnaren tar allt" ingår även andra stjärnor som Kristin Amparo, Moto Boy (Oskar Humlebo) och den sydafrikanska hiphopstjärnan Kanyi Mavi. Bob Hund-sångaren Öberg hoppas att deras "nusvenska spektakel" leder människor från tanke till handling.

– Det är inte lugnt för att han i Bob Hund och hon från Cardigans gör musik och teater som handlar om politik. Det är inte lugnt på grund av det. Vi kan inte ligga kvar i soffan och trycka i oss en chipspåse till, utan ni måste ut och kämpa, säger Thomas Öberg.

Daniel Kihlström/TT

Fakta: Medborgarbandet

Musik- och teaterkollektivet Medborgarbandet startades av sångerskan Nina Persson (The Cardigans, A Camp) och projektledaren Gudrun Hauksdottir. Inspirationen kommer från The Citizens Band från New York.

I mitten av februari släpptes den första singeln från kollektivet. Det är Nina Perssons första singel på svenska och hon framför den tillsammans med Thomas Öberg (Bob Hund), Moto Boy och Regeringen. Den 9 mars släpps en skiva med ytterligare fyra spår med exempelvis Kristin Amparo, Panda da Panda, Joy M'Batha och Selma Modéer Wiking.

Föreställningen "Vinnaren tar allt" beskrivs som en politisk kabaré och har premiär den 9 mars på Malmö stadsteater, som är medproducent till föreställningen. Gästspel är inplanerat till Göteborgs stadsteater den 4–6 maj.

Medverkande är Nina Persson, Thomas Öberg, Kristin Amparo, Moto Boy, Kanyi Mavi, Sven Boräng, Li Brådhe, Mari Götesdotter, Ashtar Muallem, Angelica Radvolt, Magdu Saleh och Sakim Zabbar. Exempelvis Getrud Larsson, Åsa Asptjärn, Emil Jensen, Athena Farrokhzad, Jenny Wilson och Joy M’Batha står bakom text och musik. Regissör är Hugo Hansén. Kapelmästare är Oscar Johansson.