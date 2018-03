Modo kunde inte avgöra mot Luleå – tredje avgörande JSM-kvartsfinal på lördag

Att det var två lag som verkligen ville vinna märktes redan i första perioden i Coop Norrbotten Arena. Det var lite lagom grinigt mellan spelarna. Det var mer uppoffringar som präglade lagens spel än finlir. Modo hjälpte sin målvakt Lucas Jägbring på bästa möjliga sätt med att täcka många skott.

De få men vackra anfallen kom istället i andra perioden där båda lagen växlade chanser och spel ordentligt. I första minuten hade Modos Anton Karlström ett bra läge. Han blev ren efter några fina dragningar, men Luleåmålvakten Ludvig Christoffersson räddade.

Ironiskt nog var blev det inte några vackra utan snarare mer turliga två första mål. Först visade hemmaforwarden Noel Gunler hur man vallar in en puck då han öppnade målskyttet via Jägbrings skridsko. Modo ville inte vara sämre och bjöd på samma medicin när Tim Wahlgren kvitterade via Luleåmålvaktens rygg.

När det skulle avgöras i sista perioden kom Modo ut som det starkare laget. Gästerna hade både en puck på mållinjen och i stolpen under de tre första minuterna. Luleå kom tillbaka och med tio minuter kvar kom 2–1 efter ett backskott. Och med en hel del folk framför Jägbring rasslade det till igen och avgörande målet var ett faktum.

Nu väntar en tredje och avgörande match på lördag, drygt fjorton timmar efter slutsignalen under fredagskvällen.

Luleå-Modo 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Andra perioden: 1–0 (26.25) Noel Gunler (Lucas Jidenius, Christoffer Björk), 1–1 (38.20) Tim Wahlgren (Max Tjernström, Lukas Wernblom).

Tredje perioden: 2–1 (50.04) Kim Johansson (Viktor Edström, Nils Thomasson) 3–1 (52.02) Tim Kämpeberg (Nils Lundkvist, Nils Thomasson).

Skott: 29-25 (4–8, 12–13, 13–4).

Utvisningar, Luleå: 3x2. Modo: 4x2.

Domare: Thomas Öberg.

Publik: 427.

Martin Hallén Almroth