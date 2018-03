Hägglund: Viktigast för Modo just nu – få fart på talangernas utveckling

När Modo Hockey och Micke Sundlöv letade tränare inför den här nyss avslutade säsongen hamnade valet på Hans Särkijärvi, en meriterad och rutinerad herre som stått i snålblåsten förut i klubbar som krisat, men han lyckades ändå lyfta dem tillbaka till elitserien/SHL.

Uppdraget var att göra likadant med Modo Hockey. I dag vet vi hur det gick. Modo tog några steg framåt spelmässigt, några myrsteg i samma riktning rent resultatmässigt men likt förbaskat missade klubben slutspel.

Jag tyckte för knappt ett år sedan att Hans Särkijärvi var ett utmärkt val av Modo och Sundlöv, men med facit i hand fick "Säcken" det aldrig att kugga i ordentligt. Det började bra, men sedan började motorn att hacka och Modo var värsta berg- och dalbanan i formhänseende sett över hela säsongen och just att det inte fanns någon kontinuitet i (den bra) formen över längre perioder gjorde att den här säsongen kunde sorteras in under avdelningen "onödiga".

Igen.

Särkijärvi valde att utnyttja sin option för att bryta kontraktet efter ett år och han meddelade att han gör det på grund av sociala skäl. Det har varit för tufft att leva utan familjen som finns i Stockholm och det skälet går det inte att värja sig emot.

Jag tror heller inte det spelar någon roll att "Säcken" meddelade Sundlöv sitt beslut redan innan jul, som jag känner Särkijärvi skulle han aldrig kunna lägga ner säsongen där och då, det är han alldeles för professionell för. Istället kunde Modo köpa sig tid för att leta en ersättare. så vill jag tro det i alla fall.

Däremot har han som sagt inte fått det att kugga i, och det finns flera orsaker. Som att materialet inte räckte till. Bra dagar hade Modo två producerande formationer, mindre bra dagar bara en.

Modo kom till säsongen utan en naturlig center och även om omskolade Emil Molin gjorde det fantastiskt bra blev det ingen bra balans i laget och Emil höll också på att slitas ut.

Största problemet var dock att Särkijärvi och Pär Styf inte fick fart på juniorerna. Jag kan inte svara på om det var tränarduons fel eller spelarnas eget. De tog inte språnget när dörren öppnades och de som skulle vara Modos framtid blev bara marginalspelare.

Ja, förutom då Isak Wallin, men han är Moras framtid numera.

Hur som helst, vill inte Säcken vara kvar ska han inte vara det, och då är det en bra lösning för båda parter. Men faktum kvarstår, Modo Hockey måste nu bygga nytt – igen.

I en intervju förra veckan var Harald Lückner inne på att Modo måste hitta en modernare tränare, en som kan prata med ungdomar på ungdomars vis för att få fart på deras utveckling och det är nog där någonstans Modo måste börja leta.

Nu sägs det att Modos huvudspår är Magnus Sundquist, 51-åring som haft två fantastiskt fina säsonger med Tingsryd, men som fick det jobbigare i år och fick sparken i slutet av säsongen när Tingsryd rasade ned på kvalplats.

Om det är rätt namn? Sett till de senaste tio Modo-säsongerna gäller det att vara försiktig med att tro och tycka när det kommer till tränarfrågan, men det handlar ju lite om hur Modo ska paketera hela ledarstaben. Kanske ledningen ska förstärkas ytterligare, göra bron ännu bredare mellan juniorverksamhet och seniorditon och därmed kanske också involvera Micke Sundell i A-lagsverksamheten.

Tja, Micke Sundlöv har mycket att jobba med de närmaste veckorna, så mycket vet vi i alla fall.

