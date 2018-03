Ekonomiska problem och sist i SHL – här är allt om Timrå IK:s motståndare i direktkvalet

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Namn: Karlskrona Hockeyklubb.

► Tätort: Karlskrona, som ligger i Blekinge län. Karlskrona kommun hade en folkmängd på 66 666 människor vid årsskiftet enligt Statistiska Centralbyrån.

► Historik: Föreningen bildades 2001 och fick lira i division 3. 2006 vann klubben division 2 Södra B överlägset, en säsong där laget hade över 2000 åskådare i snitt i tvåan. Det blev däremot inte avancemang den säsongen i stället var det säsongen 2007/08 som steget till division 1 togs. 2010/11 blev Karlskrona trea i kvalserien till Hockeyallsvenskan – och vintern efteråt tog klubben chansen och avancerade till näst högsta serien. 10 mars 2015 säkrade KHK en plats i SHL efter seger i den hockeyallsvenska finalserien mot Västerås.

► Hemmarena: NKT Arena Karlskrona med publikkapacitet på 5050 åskådare.

► Huvudtränare: Ove Molin.

► Supporterklubb: Black bugs.

► Placeringar i SHL:

2017/18 – 14 (sist).

2016/17 – 11.

2015/16 – 14 (klarade sig kvar efter 4–1 i matcher i direktkvalet mot AIK).

► Säsongen 2017/18:

52 matcher – 47 poäng

11 segrar

4 övertids-/straff-segrar

6 övertids-/straff-förluster

31 förluster.

176 insläppta mål.

101 gjorda mål.

► Intern poängliga i vinter:

1) Joel Kellman, 34 poäng (15 mål och 19 assist).

2) Konstantin Komarek, 27 poäng (8+19).

3) Carl Persson, 24 poäng (13+11).

► Spelare med mest istid:

1) Mattias Karlsson, back, 20.57.

2) David Printz, back, 18.58.

3) Cory Murphy, back, 18.44.

► Mest utvisade spelare:

1) Akim Aliu, 62 minuter.

2) David Printz, 46 minuter.

3) Joachim Rohdin, 41 minuter.

► Vassast i power play:

1) Mattias Guter, forward, fem mål.

2) Carl Persson, forward, fyra mål.

3) Marcus Paulsson, forward, tre mål.

► Form (poäng i de fem senaste SHL-matcherna): 1-0-0-0-3. (1–2 mot Skellefteå, efter förlängning, 3–5 mot Frölunda, 0–5 mot Örebro, 2–6 mot Rögle och 4–1 mot Rögle.

► Övrigt: Karlskrona har haft ekonomiska problem under de senaste säsongerna. I januari var klubben oroad över elitlicensen eftersom KHK begärt anstånd kring hyra på drygt 800 000 till kommunen och dessutom släpade klubben efter med pensionsutbetalningar till spelare. Klubben har gjort nedskärningar i organisationen under vintern för att göra besparingar. "Det finns olika scenarier för att klara elitlicensen. Klarar vi den så gäller det att överleva fram till den 1 maj, då börjar det nya SHL-avtalet att gälla och då kan vi sätta en budget som gör att vi inte sätts under samma tryck. Och Gud förbjude att vi spelar i en annan serie än i SHL den 1 maj", sade klubbdirektören Charlotte Gustavsson till BLT.se i januari.

