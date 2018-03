G-K föll i första kvalmötet: "Jag är övertygad om att vi vänder det här"

Den som trodde att ett viktigt innebandy-kval skulle betyda hängslen, livrem och safety first borde ha sett kvalmötet mellan Gullänget-Kroksta och IBK Sundsvall. Det var fullt ös, medvetslös från första nedsläpp och båda lagen gick all in på anfallsspel.

Och trots att det sammanlagda resultatet räknas ihop efter två matcher så trodde nog de flesta att lagen skulle fokusera extra på det defensiva spelet.

Men icke.

Kort sagt: det här var en väldigt underhållande innebandymatch.

– Vi startade jävligt dåligt, men sedan gav vi det en chans i alla fall. Men vi hade fyra tunga pjäser borta, och två av dem åkte på magsjuka i morse, så vi är lite ursäktade, säger Niklas Eriksson.

Ni hade elva spelare ombytta, blev ni trötta på slutet?

– ja, det blev vi, helt klart. Sen fick vi in några kassar och då fick vi lite energi, men ja, det slet att gå runt på få spelare.

Är det mission impossible att vinna nu med två mål nästa söndag så ni tar det här förlängning?

– Nej, nej. Jag är säker på att vi tar det här, speciellt nu om vi får tillbaka de här fyra spelarna. Då kan vi verkligen gasa på, om nu inte magsjukan tar ännu hårdare på laget.

Vad talar för er?

– De hade med sina toppspelare i dag medan vi får tillbaka våra, och kan vi spela så här jämnt så grejar vi det här, säger Niklas Eriksson.

Innebandy, kval till div 1

Gullänget-Kroksta-Sundsvall IBK 6–8 (3–4, 1–1, 2–3)

G/K: André Johansson 3, Tony Strindlund, Christian Sjöberg 2,

S: Oskar Lund 3, Victor Molén-Nyqvist 2, Johan Holmgren, Petter Melinder 2.

