Hon upptäcktes på Wivex i Sundsvall – nu fyller Lill-Babs 80 år: "Det är underbart"

Barbro Svensson blev tidigt Lill-Babs med hela svenska folket och så har hon stormtrivts.

– Jag verkligen älskar att få underhålla och lyfta upp ifrån vardagen. Man kan verkligen göra det med alla dessa fantastiska texter som jag fått under alla år. Det kan vara glädje, det kan vara sorg, det kan vara fan. Men att nudda vid andra människors känslor och få dem att skratta, gråta eller bli arga, det är underbart.

Femton år gammal stod Barbro på Renbergstäkten i Järvsö och sjöng under ett barnens dag-firande, och snart fick hon spela på Wivex i Sundsvall. Inte långt efter det gjorde hon sitt första framträdande i tv-rutan och 64 år senare väntar en sommarturné med Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson.

– Det är underbart att få fylla 80, det är inte alla som får göra det. Dagen jag fyller kommer jag att vara med familjen. Den 11 mars har vi lite mingel nere i Stockholm och den 13 mars lite mingel här uppe i Järvsö, och då låter jag mig överraskas.

För Plus-kunder: Stort bildextra: Ögonblick från Lill-Babs långa artistliv

Med en glöd och ett tempo har hon kört på och blivit en stark förebild för kvinnan, och än idag håller hon sig fortsatt sysselsatt.

– Herregud, jag är inte 16 längre. Men jag tror att jag har blivit lite klok och börjat känna efter hur jag mår. Jag mår ju väldigt bra va, men ibland blir jag lite trött och då är jag trött. Då lovar jag mig själv att jag får vara det, för jag är faktiskt 80 år snart.

Barbro tystnar som om något stulit hennes uppmärksamhet, innan hon säger:

– Du anar inte vad Monica går runt och gör det fint här. Nu har hon tänt brasan och stearinljus och plockat fram en alkoholfri öl. Jag har bara fyra timmar kvar i Järvsö.

Även om Barbro har bott i Stockholm i många år, har hon spenderat så mycket tid som möjligt i Järvsö bland nära och kära. Hon har alltid funnit tid i sitt fullspäckade schema till att komma hem och delta i alltifrån golfens dag på Järvsöbadens golfbana till att dela ut sitt Lill-Babs-stipendium.

– Tryggheten har hela tiden varit här. Tryggheten är ju att få komma hem och känna igen sig i dofter, i natur, i människor och kompisar. Jag tror att alla känner så när de kommer till sin hembygd, det är något som klickar till och det känns skönt att komma hem. Det blir en stolthet som växer fram.

Se Barbros hälsning till läsarna:

Ljusdals kommun har efter ett förslag från Destination Järvsö tillsammans med Järvsörådet beslutat att döpa Stationsplan i Järvsö till Lill-Babs torg. Vad tycker du om det?

– Jag hade ingen aning. Nu är jag där och låter mig överraskas igen. Det låter ju helt fantastiskt om det blir så. Det är fantastiskt vad jag får vara med om, det är inte klokt. Jag blir alldeles matt, säger hon och blir tyst en stund innan hon fortsätter:

– Det är ju så stort. Det är lycka att heta Barbro Svensson, det kan jag tala om för dig.

I många av de grattishälsningar som hälsingarna skickat till Barbro på helahälsingland.se nämns Splorr, som en gång i tiden var en klubb för Lill-Babs fans. Än i dag kommer folk och påminner Barbro om Splorr, berättar hon.

– Det är länge sedan. Vi blev till slut så många medlemmar att vi inte hade råd att ha kvar klubben. Vi hade en egen tidning, egna nålar och en egen melodi. Simon Brehm, som tog mig till toppen en gång i världen, hans syster stod och rullade fram tidningar på en maskin. Plötsligt blev det 13 000 medlemmar, så vi hade inte råd med portot längre. Men det var fantastiskt.

Det har funnits många stjärnor på artisthimlen som gjort avtryck i människors liv, men få har liksom Barbro blivit en ikon och stannat kvar i folks hjärtan.

Varför tror du att du är fortsatt så populär?

– Kan det vara så att jag gör ett bra jobb? Det kanske är det. Och att jag är ärlig.

Barbro har inte bara framfört sång på scenen, hon har även skådespelat en hel del. Bland annat som huvudrollsinnehavare i musikalen Annie get your gun och i sånglustspelet Fly mig en greve. Just nu syns hon i SVT:s tv-serie Bonusfamiljen.

– Jag har varit med så länge så jag har får göra lite av varje och det är ju det som har varit min skola. Jag har haft världens bästa skola. Nu jobbar jag med Marianne Mörck, Felix Herngren och det underbara team som är Bonusfamiljen, där jag får göra en roll som lesbiska Gugge. Det är fantastiskt kul att få plocka fram rollen och vara med och gräva i manus och leta och lära sig. Man kan aldrig sluta att lära sig.

Har du några planer efter sommarturnén med Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson?

– Nä, nu lever jag på det jag har. Jag har så mycket fint som jag vill hinna med.

Barbro Svensson har onekligen varit med om mycket i sina dagar och hon har stött på både med- och motgångar i livet och karriären. Men familjen och hembygden har alltid gett henne trygghet och varit den punkt som hennes liv kretsat kring.

Fotnot: När den här artikeln publiceras har Lill-Babs sedan knappt en vecka legat på sjukhus där hon fått vård för hjärtsvikt. Allt födelsedagsfirande skjuts på framtiden, har döttrarna låtit hälsa i ett pressmeddelande.