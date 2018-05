Fortsatt nollpoäng för Domsjö efter förlust mot Sunnanå

Det blev ytterligare en förlust för Domsjö IF när laget mötte Sunnanå SK under lördagen. Sunnanå öppnade starkt med att göra tre mål på 34 minuter.

- Vi har inte riktigt kunnandet. Problemet som vi har är att vi har ett för lågt passningstempo och för lite rörelse utan boll, säger Andreas Nelson.

Domsjö som är ett väldigt ungt lag har inte hunnit skapa sig en trygghet i spelet och vid fasta situationer blir det enligt Nelson rörigt för laget som skulle behövt äldre rutinerade spelare att falla tillbaka på.

Domsjö fick under matchen återgå till att spela ett väldigt enkelt spel för att få lite andrum och slippa försvara sig en stund. Dock kunde Sunnanå i den andra halvleken slå in ytterligare ett mål vilket gav hemmalaget 4-0, ett resultat som stod sig matchen ut. I och med förlusten under lördagen har Domsjö inte tagit någon poäng alls på fem matcher.

- Jag och Micke har tillsammans med laget, gjort det lite svårt för oss för vi vill ju spela en rolig fotboll, och vi vill att tjejerna ska utvecklas. Så vi har väl hamnat i ett dilemma om vi ska förenkla och sikta på poängen eller om vi ska fortsätta göra det svårt, säger Nelson och fortsätter.

- Just nu är det också huvudena som spökar. Vi har egentligen inte pratat poäng eller tabell läge, utan bara prestation men vi kanske ska våga tävla fullt ut. För känslan är att vi hellre håller tillbaka än att göra fel.

Nelson säger också att han rannsakat sig själv mycket och funderat på vad det är som gör att laget inte riktigt når upp till den där sista nivån. Samtidigt ser han att det finns en tydlig skillnad mellan att spela i division 2 och 1.

- Av de vi mött hittills så står Morön och Team TG ut. Sunnanå är bra men inte så bra att de är oslagbara. Sen är det en svagare division 1 i år än det var tidigare, men vi tycker väl ändå att det är stor skillnad eftersin det finns fler spetsar här än i tvåan.

Finns det någonting positivt som du tar med dig från den här matchen?

- Det är väl att tjejerna ändå håller stämningen uppe. Det är inte en massa gnäll utan de tuffar på ändå, säger Nelson.

Matchfakta:

Mål för Sunnanå SK: 1-0 (8) Villemo Dahlqvist, 2-0 (21) Villemo Dahlqvist, 3-0 (34) Villemo Dahlqvist, 4-0 (69) Petra Sjögren

Domare: Olov Lindgren, Skellefteå, Edvin Sundkvist, Skellefteå och Alvin Gustafsson, Skellefteå.

Arena: Electrolux Home Arena

Publik: 111