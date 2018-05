Fotbollsprofilen Benny och hans familj sökte länge efter rätt hus: "Vi slog till direkt"

TV: Cirkustavla, 80 kvadrat stor takterrass och ljusa toner – hemma hos Benny och Maria-Therese.

Det var som att tegelhuset från 1975 stod och väntade på dem.

– Vi åkte ut hit på visning och slog till direkt, vi skrev på papperen dagen efter, säger Maria-Therese.

Hemmet har sedan ägarbytet för fem år sedan fått en helt ny modern look på insidan.

– Vi har satsat mycket på övervåningen, här spenderar vi mest tid, trots att källarvåningen är gigantisk, säger Benny.

Planlösningen var tidstypisk för byggåret med många och små rum, därför valde paret att anlita en byggfirma.

– Vi kunde inget om vilka väggar som var bärande. Vi ville riva bort så mycket det gick, för att få in så mycket ljus som möjligt, säger Maria-Therese.

Det ena ledde till det andra. När snickarna började riva väggarna insåg de att både golv och innertak behövde bytas.

– Då var det lika bra att lägga in golvvärme och byta ut all el också, berättar Benny.

Deras renoveringsplan var att flytta in i ett rum på nedervåningen under några veckor, men det förlängdes till flera månader.

– Det var byggdamm överallt. Mille var 4 år och jag var gravid med Mimmi men det berättade vi inte för någon eftersom det var så nytt. Det var kaos här då, fast det är det mest hela tiden för oss, säger Maria-Therese och skrattar.

Bennys mobiltelefon burrar till i hans byxficka. Det är GIF Sundsvalls huvudtränare Joel Cedergren som behöver snabb hjälp. Benny är tränare för Giffarnas U19-trupp och när A-laget behöver låna spelare rycker de mer än gärna in.

– Det är lugnt, jag ordnar det, säger Benny och ringer två snabba telefonsamtal till Filip Widén och Scott Coughlan.

– De är hungriga och att få möjligheten att träna med A-laget är precis vad de vill, säger han.

Efter sin egen fotbollskarriär i både GIF Sundsvall och i Gefle IF ville Benny testa på tränaryrket. Han startade sin karriär i Ånge IF 2011 som spelande tränare. Under fem år lyfte han laget och var med och skrev en fotbollssaga i Västra där Ånge IF klättrade från division fyra till toppen av division två.

– Det var jätteroliga och givande år, men till slut funkade det inte att pendla så långt. Då hörde Urban Hagblom av sig och idag arbetar Benny halvtid som U19-tränare. Den resterande tiden tränar han eleverna på fotbollsgymnasiet i Sundsvall.

– Killarna är otroligt motiverade och det känns väldigt roligt att träna dem, säger han.

En bildkavalkad på Bennys fotbollskarriär ur Sundsvalls tidning och Dagbladets bildarkiv:

Det dundrar i parketten när Mimmi kommer susandes på sin lilla brandbil. Den öppna planlösningen gör det lätt att få fart och hennes långa röda hår flyger i luften. Det är fullt ös på den glada och nyfikna fyraåringen.

Att pyssla och inreda hemmet är ett stort intresse för Maria-Therese. Hon har målat upp oändligt många liter vitfärg och spraymåla saker är hennes grej.

– Jag tycker att det ska gå fort och jag gillar att skapa, men när det kommer till att plocka undan så gruvar jag mig, säger hon.

Maria-Therese ger smarta tips på hur man med enkla medel kan förvandla en tråkig grej till något som passar in i stilen.

– Den här låga hyllan längs väggen är bra eftersom vi inte har fönsterbräda här, säger hon.

Hemmet har en vit bas och inredningsdetaljerna går från rent trä till ljust rosa och gråa nyanser.

– De här träkulorna är egentligen julgranskulor från en IKEA-kollektion för några år sedan. De är fina, tycker jag, säger Maria-Therese.

Badrummet var helkaklat i blankt vita plattor när de flyttade in. Numer är det ommålat vit matt kakelfärg. Badkarets tidigare guldfärgade tassar har hon sprayat med silverfärg och de olika köksstolarna har blivit grågröna för att hålla ihop.

– Det är bara att måla över, fast det är inget som är speciellt hållbart. Det funkar i några år, sedan får man göra om det, säger hon.

Mycket av inspirationen får hon från sitt arbete på Åhléns där hon i vanliga fall jobbar som makeup-artist och säljare. Just nu är hon tjänstledig och arbetar som lärare i makeup på hantverksprogrammet på Sundsvalls gymnasium.

– Det är kul att prova på något helt annat ett tag, säger hon.

Det knackar på ytterdörren. Det är granntjejerna som vill se vad Mille gör. De smiter snabbt ner för trappen till hans rum.

– Ja, såhär är det här, de springer mellan husen och de är nästan som syskon, berättar Maria-Therese.

Husets källarvåning är väldigt stor, riktigt stor. Där ryms förutom barnens rum, en stor tvättstuga, flera olika förråd, en relax med bastu och ett 80 kvadratmeter stort hobbyrum.

– Där är vi ofta på kvällarna jag och Mimmi, jag tränar och hon hänger på, säger Maria-Therese.

Ovanpå det utbyggda hobbyrummet är det en lika stor terrass.

– Det här måste nog bli vårt nästa renoveringsprojekt, säger Benny när han öppnar dörren ut.

Utsikten är otrolig, man ser ner mot vattnet och det är mycket trafik på Alnöbron.

– Jag brukar hålla koll på trafiken på bron innan jag ska iväg till jobbet. Är det stopp så tar jag det lite lugnare, säger Benny.

Terrassen ska renoveras men hur de vill ha det, vet de inte riktigt ännu.

– Räcket är gammalt och trallen måste bytas ut och det skulle vara skönt med en inglasad del. Det finns plats att göra något riktigt bra här, säger Maria-Therese.

Att vara husägare innebär alltid pyssel och familjens tomt angränsar mot två allmänningar. Det är stora gräsområden och en grusfotbollsplan.

Har fotbollsintresset gått vidare till dina barn?

– Ja, Mille spelar och tycker att det är roligt. Han är med i Alnö IF, men Mimmi har inte visat ett tecken på bollintresse, säger Benny.