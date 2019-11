Westlund: Fyra raka – ändå känns det som en ödesvecka för Timrå IK redan i november

Efter en höst som bjudit på relativt höga toppar och några överraskande djupa dalar så har Timrå IK åter börjat bygga en segersvit att skylta med. Mot krisande bottenlaget Mora på fredagen kom den fjärde raka segern sedan landslagsuppehållet.

Nu väntar betydligt tuffare uppgifter.

Nu har klubben en minst sagt spännande vecka framför sig.

Det går att se den på två sätt:

En chans för Timrå att visa att de tänker ta chansen att ta plats i det absoluta toppskiktet i tabellen.

Eller en stor risk hamna ganska långt efter i kampen om vårens finalplatser.

En söndag mot BIK Karlskoga, en onsdag mot Västerås och en fredag mot Björklöven är vad som väntar – och framför allt Karlskoga och "Löven" har imponerat stort under de senaste månaderna, båda lagen har öst in mål och långa stunder ägt topp-två placeringarna som innebär en hockeyallsvensk finalplats i mars.

Nu är snart halva serien spelad, tabellen haltar en del – men det är lätt att räkna ut att en dålig poängskörd under de kommande tre matcherna skulle göra Timrås kamp för att nå finalplatserna betydligt tuffare.

Topptrion (räknar in Modo också förstås) har varit för stark hittills för att ta det med en axelryckning.

Nu blir det spännande att se om laget kan samla ihop sig och prestera mot seriens topplag.

Samtidigt skulle ett par segrar under "ödesveckan" ge Timrå IK ytterligare arbetsro och skapa utrymme och distans ned till Västerås på femteplatsen.

Jag väntar fortfarande på att få se Timrå göra den perfekta insatsen. Ofta har någon detalj saknats, sällan har allt klaffat under 60 minuter – och vid flera tillfällen har antingen spelare eller ledare visat sin frustration över detta.

Nu blir det spännande att se om laget kan samla ihop sig, stärkta av den senaste tidens segrar, och prestera på topp mot seriens topplag.

Jag ser framför allt tre saker som Timrå behöver för en lyckad ödesvecka.

► Få fart på power play igen. Efter den hysteriskt bra starten i spelformen så har det planat ut - rejält. Timrå hade inledningsvis en bra bit över 30 procents effektivitet, men det har nu dalat till dryga 25 och efter landslagsuppehållet har laget bara gjort 2 mål på fyra matcher med en spelare mer på isen.

► Få Jonathan Dahlén att fortsätta att lysa. Stjärnan öste in poäng under de första omgångarna och gjorde ingen besviken. När laget senare fick en svacka gällde det även nummer 54 som, trots att kroppen stundtals sett lite sliten ut, ändå lyckats snitta drygt en poäng per match (att jämföra med 1,8 per match under de första tio omgångarna). Mot Mora blev det ett mål och två assist från Dahlén, som ser ut att vara på väg uppåt igen. Samtidigt finns det ännu mer att hämta här och även om Dahlén själv verkar ha tålamod och har pratat om att han ska vara som bäst och i toppform till våren så kommer han behöva kliva fram ytterligare mot topplagen kommande vecka.

► Få Victor Brattström att fortsätta briljera. Målvakten höll sin andra nolla för säsongen mot Almtuna i onsdags och efter landslagsuppehållet har han varit riktigt stabil på en hög nivå, även om 2–2-målet mot Mora inte såg otagbart ut. Timrås försvarsspel har förbättrats en del den senaste tiden, lagets passningsspel har gått framåt och Timrå har inte gjort lika många misstag på känsliga delar av isen. Resultatet: En målskillnad på 12–2 under de tre senaste matcherna inför fredagens match mot Mora, nu ligger den på 16–5. Inte heller pjåkigt. Kommande vecka kommer både försvarsspelet och målvakts-Brattström att testas på ett helt annat sätt än mot lag som Almtuna, AIK och Mora. Karlskoga har gjort 94 mål, Löven 71 och VIK 66. Jag räknar med att det kommer regna skott mot Timråmålet.