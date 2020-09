Westerlunds mål – så ska han bli en bärande spelare i Timrå IK: "Vill vara en som laget kan lita på"

Härnösandsbördige Filip Westerlund kom till Timrå på lån under SHL-säsongen 2018/2019, men då blev det bara fyra matcher i Timråtröjan sedan en axelskada satte stopp.

Ifjol inledde han säsongen med två korttidskontrakt i klubben, då han fortfarande hoppades på spel i SHL igen, men efter att han i oktober valde att stanna och sikta mot toppen med Timrå stod han för en stark säsong.

I år hoppas juniorlandslagsmannen på ännu mer.

Under hela våren och sommaren har 21-åringen tränat med Timrå IK och i slutet på juli presenterades han som en av spelarna som förlängt kontraktet, trots att ett visst intresse från SHL fanns.

– Det var lite surr om det på vårkanten och under tidig sommar, men sedan dog det av lite. Då kände jag att Timrå visade mest intresse och då vägde fördelarna över till att stanna här.

– Jag tycker att det kan vara nyttigt för mig att ha en roll som jag hade förra året och få den speltid jag behöver för att utvecklas som spelare. Istället för att hamna på en sämre plats i ett SHL-lag och få sitta på sidan och kolla på, lite som det slutade med i Frölunda.

Timrå har tränat hårt under försäsongen och många har lyft fram fystränaren Sandra Nordenberg som en av de viktigaste länkarna.

Även Filip Westerlund tycker att kroppen känns bra, trots att det är högt tempo på träningarna.

–Det är bra att köra hårt i början på säsongen och fortsätta hålla högt tempo så man inte går ner sig sedan, så man vet att man klarar av det när matcherna kommer också, säger Westerlund.

Han tycker generellt att laget har högre fart på träningarna just nu, jämfört med under fjolårets försäsong och att laget redan blivit sammansvetsat.

– Ja. Så pass tidigt som det är nu så tycker jag det är väldigt bra tryck på träningarna och bra kamp. Det är väldigt roligt. Det kommer ju hända mer under året, men jag tycker också att vi har fått en väldigt bra stämning och lagsammanhållning redan nu.

Under fjolåret stod Westerlund för 21 poäng på 52 matcher från backplats och var en av lagets nyckelspelare, framför allt offensivt.

Nu hoppas han ta ytterligare steg.

– Jag hade knappt kommit på is den här tiden ifjol. Nu har man kommit in i grejerna lite snabbare och under sommaren har jag tränat så pass bra att jag känner mig starkare än förra året. Jag känner mig mer uthållig och tycker att jag har blivit bättre.

Är det framför allt en rejälare försäsong som gjort det?

– Ja exakt. När man får en riktig försäsong med ett lag så blir det mer tävling och man sporrar varandra, istället för att köra på egen hand.

Han menar själv att han utvecklade flera delar under fjolårssäsongen.

– Jag tycker att jag tog snabbare initiativ och det kommer jag fortsätta att jobba med den här säsongen. Att följa med i anfallen och inte stå kvar och titta på. Sedan tycker jag att jag tog mycket mer skott än jag gjort tidigare.

Tillsammans med assisterande tränaren och backcoachen Ante Karlsson ska han också utveckla sitt defensiva spel.

– Jag ska inte stå på hälarna utan vara aktiv hela tiden. Så länge jag är det så kommer jag hänga med och inte hamna på efterkälken. Jag har bra skridskoåkning och då kan jag använda den till att stoppa upp spelet.

– Vi har en dialog med varandra ständigt och på det sättet så kommer han hjälpa mig att bli bättre.

Westerlund är draftad av Arizona Cayotes och de har backens rättigheter ett år till, men i nuläget finns ingen större dialog med NHL-klubben.

– Killen som är i Europa brukar höra av sig ibland. Men just nu fokuserar jag mest på mitt egna spel och att jag ska göra så bra ifrån mig som möjligt för att de ska få upp ögonen mer för mig.

Hade de något att säga till om när du valde att fortsätta i Timrå?

– De tyckte att det lät smart av mig när jag förklarade hur jag tänkte, men inte mer än så.

Inför den kommande säsongen har han satt tydliga mål.

– För egen del vill jag göra en ännu bättre säsong än ifjol och vara en ännu viktigare spelare som laget kan lita på. Lagmässigt är ambitionen att få en bättre placering än förra året och verkligen satsa och gå all in.

Med "all in" menar han givetvis ett avancemang till SHL.

– Det skulle verkligen vara coolt. Det skulle vara svincoolt att lyfta upp dem igen, som när man kollade senast.

Vore det lite av en dröm?

– Ja, det skulle man kunna säga. Timrå är ett SHL-lag. Så är det.