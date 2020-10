Vindkraftsförslaget står fast – politikerna försvarar planerna på Hemsön: "Nära och tät dialog med närboende"

År 2022 ska fem vindkraftverk på Hemsön börja byggas. Hemsön Skog AB är ägare till miljötillståndet för vindkraftverken vid Grönmyrberget och Skuruberget.

Bolaget vill förlänga verkens höjd med 50 meter, men kommunen har fortfarande inte fått in någon ansökan, och så länge det inte finns en ansökan går det inte för Hemsöborna att överklaga.

För några veckor sedan författade Hemsöborna en skrivelse till Härnösands kommun. Där förklarade de varför de ville att kommunen skulle riva upp hela beslutet om vindkraft på Hemsön.

Allehanda.se träffar Hemsöborna Peter Byström och Tord Lindh från vindkraftskommittén i Hemsö IF:s klubbstuga.

– Just nu verkar allting vara i limbo. Det verkar vara väldigt strulig, säger Tord Lindh.

Även praktiska detaljer såsom var och hur vägarna ska breddas och hur nätkoncessionen ska dras är i dagsläget oklart.

– Hemab har än så länge inte fattat något beslut om de ska göra det här eller inte, och säger Hemab nej då blir det ingenting. De har koncessionen så ingen annan kan dra elkablarna, menar Tord Lindh.

Det råder även frågetecken hur turbinerna och vingarna ska fraktas till ön.

– Färjerederiet har sagt nej till att frakta turbinerna och vingarna då färjan är för liten. På hemsidan skriver Hemsö energi att de ska frakta dit turbinerna och vingarna med en pråm, säger Tord Lindh.

Efter att vindkraftskommittén skickat in skrivelsen till kommunen fick de ett svar att samhällsnämnden skulle ha ett möte till veckan och diskutera frågan.

Lena Drejare är miljöhandläggare på Härnösands kommun. Hon var inkallad av politikerna för att presentera vindkraftsplanerna på samhällsnämndens kallelse.

Vad sades på samhällsnämndens möte?

– Det var en ren information. Det var politikerna som önskade en dragning. De ville ha en bakgrund till vad det är som har hänt. Jag drog allting som har hänt sedan 2005 då processen började med samråd för Skuruberget. Det miljötillståndet vann laga kraft 2009, säger miljöhandläggare Lena Drejare.

Hur har processerna gått till sedan 2005 då den första processen började?

– Bolaget ville förändra lägena på några av de fem verken. Tillstånd till det projektet, Grönmyrberget, fick tillåtlighet år 2013. 2017 beviljades förlängd igångsättningstid för projekt Grönmyrberget.

Hon fortsätter:

– Nu är projektet inne i den fjärde processen - att man vill öka totalhöjden. Nästa steg är att de ska komma in med en tillståndsansökan till länsstyrelsen om höjningen. Sedan blir det en ny frågan om tillstyrkan till kommunen och det kommer att tas till kommunfullmäktige.

Knapp Britta Thyr är samhällsnämnden ordförande.

Grundades mötet i skrivelsen till samhällsnämnden?

– Vi fick skrivelsen från öborna under förra månaden. Den skickades till hela samhällsnämnden och som ordförande är jag mån om att uppdatera och svara på frågor som ställs till nämnden. Jag bad Lena Drejare som är tjänsteperson att informera nämnden hur läget är eftersom man undrade det, säger Knapp Britta Thyr.

Och kom ni fram till hur läget på Hemsön är?

– Summa summarum: bolaget som vill exploatera på Grönmyrberget har sedan tidigare ett tillstånd att sätta upp fem vindkraftsverk som är 150 meter höga. Det har tillstyrkts av kommunfullmäktige i Härnösand. Det har bolaget tillstånd till att bygga, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr.

Bolaget vill öka höjden på verken, hur ställer ni er till det?

– Tekniken går framåt. Idag kan man bygga högre för att få bättre effekt och större utdelning. Skulle de skicka in en ansökan och be om att få bygga tornen 200 meter höga då har kommunen möjlighet att säga ja eller nej. Men idag har ingen ansökan från bolaget kommit in så vitt jag vet, säger Knapp Britta Thyr.

Men det kommer att byggas vindkraftverk, frågan är bara om de ska höjas eller inte?

– Den frågan får du nog ställa till bolaget. Det beror på om de tycker att det är ekonomiskt intressant att "bara" bygga 150 meter nu. Det är inte säkert.

Öborna är oroliga och 70 personer sätter sig emot etableringen av vindkraftverken, vad säger du om det?

– I Härnösands kommun har vi under en längre tid successivt exploaterat och etablerat vindkraftsparker. En nyckelframgång är att vi har varit noga med att ha nära och tät dialog med närboende. Ta Viksjö till exempel, det var inga överklaganden kring den vindkraftsparken. Det var också för att man i ett tidigt stadie hade sett till att ta kontakt med närboende och fört dialog om vilka fördelar detta kunde ge bygden. Det är jätteviktigt att närboende ska vara med i den här typen av processer, säger Knapp Britta Thyr.

Hon fortsätter:

– Vi måste komma ihåg att just Hemsöparken har en lång historia bakåt. Det ursprungliga tillståndet kom till innan vi hade de andra vindkraftsetableringarna, efter det så gjorde kommunen den så kallade vindkraftsplanen.

Vindkraftsplanen togs fram 2013. Den består av sex stycken områden i kommunen som anses vara lämpliga vindkraftsområden. Dessa är Hästkullen/Aldersjöåsen, Erik-Mats/Björnlandhöjden, Lillsela–Skälandsjön, Furuhultområdet, Spjutås/Lomtjärnsberg och Lindom.

Kommunen håller på att se över och eventuellt revidera eller ta bort några av dessa områden.

Hemsön var således inte med som ett föreslaget område lämpligt för vindkraft i vindkraftsplanen.

Allehanda.se har sökt Hemsö energi utan framgång.