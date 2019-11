Vindkraftsbygget kan snart vara igång igen – länsstyrelsen har gett klartecken efter stoppet

Under de senaste sex veckorna har vindkraftsbygget i Viksjö stått still. länsstyrelsen har menat att det under bygget av vindkraftsparken har dumpats jordmassor på ett felaktigt sätt och att skog har avverkats inom ett naturvårdsområde. Något som stridit mot det tillstånd som finns för bygget.

Nysäter Wind, bolaget som är ansvarigt för vindkraftsbygget, stoppade då arbetena på platsen för att arbeta fram en lösning på de problem länsstyrelsen påvisat.

Anledningen till att bygget stått still är att länsstyrelsen i Västernorrland kritiserat förhållandena som råder på platsen och krävt att företaget ska redovisa ett system med rutiner som visar att företaget har kontroll över verksamheten.

Nu har bolaget fått klartecken från länsstyrelsen att de rutiner som jobbats fram håller.

– Länsstyrelsen har inga invändningar mot att vi återupptar arbetena som vi uttrycker det, gradvis och under kontrollerade former. Det är oerhört viktigt naturligtvis, säger Per Nordlund, VD på Nysäter Wind.

– Vi har haft en god samverkan med myndigheterna och det har varit konstruktiva diskussioner hela tiden.

När bygget kan vara igång igen i Viksjö är inte helt klart. Men bygget skulle kunna starta redan imorgon.

– Jag har ingen tidsplan. Jag vet inte om det går att komma igång redan imorgon, det har jag ingen aning om. Det finns inga formella hinder för att starta upp imorgon, men det kan finnas praktiska, säger Nordlund och fortsätter.

– Vi känner oss bekväma med att starta upp och vi kommer sannolikt starta ungefär halva sajten så fort som möjligt. De exakta förutsättningarna är hos underentreprenören. Det är de som har kontakterna med entreprenörerna och kommer att se till och bestämma exakt hur det här kommer att ske.

Sex veckors uppehåll i arbetet har även gjort att tidsplanen kring bygget blivit pressad.

– Tidsplanen är ansträngd. Jag vet inte mer än så, men det är klart att sex veckor är en lång tid att stå stilla. Vi får återkomma till hur och vilken påverkan det har och hur man eventuellt kan öka farten för att ta igen detta. Det kommer bli en fokusfråga såklart, säger Per Nordlund.