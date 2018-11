Blev lurad på 200 000 via telefon – vill varna andra: ”Har varit ett helvetsdygn”

Kuppen var sofistikerad, väl genomarbetad och otrolig fräck.

– Först kändes det fruktansvärt, men nu känner jag att alla måste känna till tillvägagångssättet så att inte fler blir drabbade, säger Astrid till VK.

Hon bor i Lillträsk vid Vindel-Ånäset tillsammans med sambon Gert Lindmark. En lördag för två veckor sedan blev hon uppringd av en kvinna som påstod sig ringa från Elgiganten. Det gällde en beställning av två mobiltelefoner till ett värde av 25 000 kronor som skulle dras från Astrids konto.

– Jag sade direkt att jag inte beställt någon. Är det säkert? frågade hon och undrade om någon annan använt mitt leg eller om jag handlat med kortet i affär. Enda som jag kom ihåg var på apoteket, säger Astrid.

Kvinnan blev bekymrad och sa ”då ser jag ingen annan förklaring än att du blivit id-kapad. Hon tyckte Astrid skulle polisanmäla saken och hon skulle kontakta Elgigantens säkerhetsavdelning så att även de skulle polisanmäla händelsen.

– Det gör inget att det kommer in två polisanmälningar, framhöll hon.

– Jag blev ju så ställd. Att vara id-kapad kändes hemskt. Jag ringde mina barn och barnbarn. Gert fick jag inte tag på, säger Astrid Brorsson.

Sedan följde ett tre timmar långt samtal med kvinnan, som påstod sig ringa från Barkaryd. Eftersom hon ringde från ett dolt ID-nummer fick Astrid hennes namn, telefonnummer och anställningskod.

Hon kollade i datorn att numret faktiskt gick till El-Giganten. Kvinnan säger att 25 000 kronor är nog redan draget från kontot, om inte så blir det först på måndag, eftersom att det är lördag.

Utan att säga ett ord går Astrid in på datorn och kollar saldot, ingenting saknas då.

Men det är förmodligen nu som kuppen sker, allt tidigare var för att skapa ett förtroende, samt att Astrid skulle lockas att öppna upp banken, utan kommando från henne.

Det var bara en sak till Astrid Brorsson skulle göra för att återfå pengarna. Hon skulle använda bankdosan utan sladd eller kort och trycka på Sign-knappen. De siffror som kom upp då skulle hon läsa upp. Sedan skulle hon få siffror tillbaka, som hon skulle spara till kontakten med säkerhetschefen, när han skulle ringa upp.

Astrid gjorde som kvinnan sa, men direkt efter att hon gjort det blev hon fundersam. Var det här faktiskt ok? Hon gick in på sitt konto och såg att 150 000 kronor hade försvunnit. När hon gick in på banken på måndagen var ytterligare 50 000 kronor borta.

Astrid Brorsson är bedrövad och känner sig väldigt lurad. Hela händelsen har polisanmälts och Handelsbanken har kontaktat sin säkerhetsavdelning för att se om det går att spåra pengarna. Som det ser ut har pengarna swishats vidare mellan ett antal okända telefonnummer för att antagligen slutligen landa hos en ”målvakt”, som försett brottslingarna med pengarna.

Gert Lindmark tror att det är avancerad programmering som ligger som grund för kuppen.

– Man får känslan av att bankerna har väldigt lite koll på den här typen av bedrägerier. Det är på alldeles för hög nivå. Brottslingarna har system som känner av var pengar finns, säger han.

Astrid Brorsson är mest förvånad att just hon blev måltavlan den här gången.

– Att de hittade mig i Lillträsk av alla platser på jorden, säger hon.

Av: Tom Juslin/VK